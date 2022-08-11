帶著靦腆笑容說著，「哈囉大家好，我叫做許釪楟，綽號叫做Milu」，是名花式調酒師，在2016年更勇奪世界花式調酒大賽女子組冠軍。個性害羞內斂的她，也是位街頭藝人，總是利用各種花式拋接酒瓶，帶給觀眾滿滿驚喜。

談到調酒這件事，要從許釪楟在準備升高中那年參加了一場招生活動開始，她看到學長在舞台上拋接酒瓶畫面，讓她深深著迷並直呼好帥；因此她毅然決然放棄體保生資格，去讀永平工商，開始了她8年的花式調酒之路。而這條花式調酒路，也不是一帆風順，除了要克服女生先天上力氣不足外，學校學長姐也一直勸退她，希望她改學一般調酒就好；但為了展示她的決心，並毅然決然將長髮剪掉，改換俐落短髮。讓她印象最深刻的就是，雖然家人嘴上總不支持他練花式調酒，但是在每天她回家睡後，父親都會默默幫他在瘀青跟傷口上上藥，讓她備受溫暖。

練習花式調酒難免會受點傷，除了割傷外還曾二度燒傷。(圖 /轉載自花式調酒師許釪楟Milu臉書)

回想起這學生生涯中，讓她印象最深刻的是，在她高二一場比賽中，在比賽要結束尾端：四個瓶子拋接要夾瓶時，酒瓶卻意外碎掉，直接割傷她的手因此縫上幾針，讓她對於拋接四個瓶子蒙上一層陰影，因此花了許多時間才克服心理恐懼，告訴自己一定做得到才慢慢重拾拋接；但仍然在練習拋接火瓶時意外燒到自己，造成手腳二度燒傷，可說是這條路上至今仍不斷顛簸。

然而許釪楟也不是一次參加世界花式調酒大賽，就順利拿到女子組冠軍，她坦言每次出國比賽完她都很害怕回國，因為要面對大家的輿論讓她備受壓力；但她仍然珍惜每次出國比賽機會，除了磨練自己穩定度外，也藉此學習世界各國新花樣，也於2016年順利拿下冠軍成為台灣之光。

從剛開始的20人圍觀到現在人山人海的觀眾。(圖 /轉載自花式調酒師許釪楟Milu臉書)

至於街頭表演對許釪楟又是另一個新人生篇章，主要也是因為一個因緣際會，她去參加一位學長舉辦的公益環島活動，過程中每到一個縣市，就會在該地點開始街頭表演，並將收到打賞捐贈出去；她回想當初第一次街頭表演是在大溪老街，當時只有少少20人左右的觀眾，到現在能夠有圍著她一大圈的觀眾甚至粉絲，直言真的是靠自己一步一腳努力走出來的。

街頭表演炒熱氣氛也是一個關鍵要素。(圖 /轉載自花式調酒師許釪楟Milu臉書)

另外她也分享，街頭表演跟比賽還是有相當差異，比賽因為觀眾本身就是來看你表演的，所以你只要展現好你的技術，但是街頭除了技術外，你還要學會如何炒熱氣氛，吸引路人的目光，將那些路人變成你的觀眾。

讓人驚喜的是，除了花式調酒師跟街頭藝人的身份外，許釪楟現在還多出一個新身份，那就是成為一位母親，她分享雖然會暫時離開表演舞台；但她也不會因此停下腳步，她表示：這段時間還是會繼續修改自己表演內容，再之後復出時候能拿出更多精彩的內容，搞不好哪天也可能看到她拿奶瓶拋接看看，請大家拭目以待。

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