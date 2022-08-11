據俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today）社群官方帳號10日報導，烏克蘭部隊第56旅摩托化步兵旅的首席醫官科爾尼茨卡婭（Anna Kornitskaya）發了臉書貼文，感性地談到了部隊的傷亡，「步兵正成堆死去 」，同時尖銳地批評烏領導階層，砲兵已經成為烏克蘭士兵的「詛咒」，而不是「掩護」。

綜合俄羅斯媒體《軍事評論》（Topwar）和《今日經濟》（Экономика сегодня）同日報導，科爾尼茨卡婭還談到「當大家還在為克里米亞的消息欣喜若狂時，56旅正在重新上演北頓內茨克（Severodonetsk）57旅的命運」「人們被炸飛、反覆腦震盪，然後再從殘破的工事中爬出來、再度被炸飛，而他們（俄軍）的坦克絲毫不害羞、不躲藏，大辣辣在那裡，持續提供新的座標給砲兵。」，

目前烏克蘭媒體聚焦於俄羅斯在克里米亞空軍基地的大爆炸上，雖然烏克蘭總統辦公室官員否認他們參與相關攻擊，但立即提出所謂的「俄羅斯佔領區遊擊運動」。另一方面，烏克蘭部隊在頓巴斯地區持續遭到殲滅的訊息卻消失了，他們在俄軍砲兵持續的打擊下，失去了整個部隊，據「今日俄羅斯」說，56摩托化步兵旅人員損失已高達7成。

而俄國防部先前報告了烏軍砲兵佩斯基砲擊己方部隊的事件：8月初，烏軍第56摩托化步兵旅第21營在沃迪亞內（Vodyane）地區遭到友軍砲擊，導致該營幾乎被完全被殲滅。

《軍事評論》報導稱，廣泛宣傳的美國多管火箭炮系統（海馬斯）和榴彈炮（M777）成為俄羅斯飛彈的頭號目標。因此，積極在反制砲兵的俄砲兵，比以前更加頻繁轟炸烏軍前線所在地。長期受苦受難的56旅現在正在頓涅茨克人民共和國的佩斯基（Peski）承受慘重傷亡。

在那裡作戰的士兵格涅茲季洛夫（Sergei Gnezdilov）在社群網路上說，佩斯基是真正的地獄，他坦承，「烏軍緊急部署預備隊，以填補俄軍突破口，但幾分鐘後，15名軍人中卻僅剩1人還活著。」