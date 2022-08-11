國泰金(2882)子公司國泰世華銀行7月推出「綠色定期存款專案」，長榮(2603)也與國泰世華合作此專案，承作達6,000萬美元(約新台幣18億元)的綠色定期存款，為國泰世華推出此專案之後所承作的最高金額。長榮海運所投入的資金，將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一。

長榮表示，國泰世華銀行為長榮長期合作夥伴，此次該銀行推出綠色定存專案，正好符合一貫的環保理念，除了致力於打造低碳的綠色航運服務之外，更積極參與綠色金融，希望藉此支持更多友善環境的投資方案。

國泰世華表示，與長榮海運合作已久，除基本金融業務往來，長榮海運亦參與國泰世華「環球貿易共享區塊鏈」試驗計畫，藉由航運數據介接，簡化貨運單據資訊取得以順暢交易流程；同時，國泰世華亦為長榮ShipmentLink平台合作夥伴，透過海運提單資訊，提供長榮客戶便利辦理貿融業務動撥。此次國泰世華承作長榮海運6,000萬美元綠色定存，顯示雙方在ESG永續議題上有廣泛共識，未來雙方將持續尋求深化彼此業務合作的機會，在投、融資等金融領域，持續以推動永續綠色創新作為的目標邁進。