員警到場發現是剛報失竊的貨車。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

鄭嫌因為駕駛技術差導致車禍事故。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗50歲鄭姓男子昨天10日在苑裡鎮中山路偷開一輛沒有熄火的小貨車，結果逃逸期間自撞鐵皮護欄，導致他嚴重骨折送加護病房搶救，經了解其自撞原因曝光，原來只是因為駕駛技術不佳才釀成車禍，也讓警方直說「賊星該敗」。

據查，鄭男昨天上午10點多，路過苑裡鎮中山路一家燈具材料行，發現有一輛鑰匙沒拔的小貨車，便心生歹念跳上車，把小貨車開走，古姓小貨車車主見狀，拔腿狂奔追上前，但已經來不及，隨即打電話向通霄警分局報警。

鄭男只逃逸10多分鐘，就因為對小貨車操作不熟，而自撞工廠的鐵皮護欄，導致他受困駕駛座，並有手掌撕裂、肋骨多處骨折、髂骨移位等傷勢，員警獲報到場處理，才發現竟是古姓男子剛報失竊的貨車。

鄭男被警消人員送醫救治，待他好轉後向警方供稱是一時心生歹念，將貨車偷走代步，只是他沒想到因為自己駕駛技術差，不僅讓自己受重傷還被依現行犯逮捕，警訊後也依竊盜罪將鄭嫌送辦。