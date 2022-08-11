服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出第三代Bluetooth系統晶片（SoC），新增了用於位置追蹤和即時定位的藍牙方向找尋技術。

從透過得知藍牙低功耗（BLE）訊號的方向，藍牙5.3認證系統晶片BlueNRG-LPS能精確估算出物體運動的方向和位置，精準度在公分等級。此新產品採用藍牙特有技術，包括根據天線陣列所獲取的訊號算出的到達角（AoA）和出發角（AoD），進而達到室內導航、地理圍欄、資產追蹤，以及工具、資產和貨物的即時位置查詢等各式應用。

精簡的架構和I／O周邊配備，以及適用於羽量級終端產品的程式和資料記憶體（分別為192KB eFlash和24KB SRAM），BlueNRG-LPS為具成本考量和大規模應用下的理想選擇，例如：通用無線感測器、醫療設備、汽機車免鑰匙系統、遙控器和智慧遠端監控系統。新世代晶片還整合了高效能降壓轉換器及電路保護，並可以使用低成本雙層印刷電路板設計，進一步減少物料清單（BOM）成本。

該架構支援最新Bluetooth LE功率控制規範，能夠以1dBm的增量微調射頻輸出功率，最高輸出功率+8dBm，讓電池續航時間更長。此外，藍牙路徑的損耗監測技術可提升射頻鏈路訊號品質，防止干擾，確保連線穩定，更進一步改善裝置間的互動，加速反應時間，即使在裝置多的地方表現依然出色。BlueNRG-LPS支援藍牙5.3長距離連線、2Mbps高速資料速率、定期廣播、裝置同時連線和多種角色規格的設計，確保BlueNRG-LPS終端產品具備卓越的使用者體驗。新產品另有專用硬體安全功能和加密IP，支援開發者加強資訊安全。