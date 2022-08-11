為了擴大搶中秋節烤肉商機，。台畜今年一口氣推出五種烤肉組合，從2至3人的小聚經典組合，到8至10人的派對組合，不管人多人少都能輕鬆享肉共聚歡樂時光，同時不需醃漬也省去備料時間。除了依人數規劃烤肉食材分量之外，台畜今年更直接把烤肉必配的韓式小菜都選好包在組合裡，與網路人氣團購泡菜「金尚順韓式手工泡菜」攜手推出組合。

台畜今年推出的限量「豪華韓式經典肉肉烤肉組」，包含有「CHOICE美國牛肉」、烤肉必備經典「鐵板燒肉片」、「鹽麴五花肉」，以及餐廳等級「厚切戰斧豬排」等6種老饕肉品，滿滿好肉鋪滿烤盤，脂甜肉嫩，帶來視覺與口感上的豐盛滿足。其中最韓的「鹽麴五花肉」選用整條帶皮豬五花，使用在地純天然發酵鹽麴醃漬，取代傳統鹽巴，發酵後的鹽麴不僅能軟化肉質，鎖住肉汁，咬起來Q勁十足。搭配天然鹽麴在料理過程中釋放出的鹹度，溫潤順口，提升了整體肉質的風味與鮮美，口感層次更顯得立體鮮明。

「金尚順韓式手工泡菜」簡單卻又很不簡單，原料辣椒粉、新安郡海鹽、醬料皆為韓國進口，並且遵照韓國婆婆的手工製作與獨家秘方、精準的發酵天數、溫度，保持正宗的韓式美味。 喜歡新鮮原味肉感的消費者，首選則是「嫩牛黑豬夢幻雙拼」烤肉組，台灣黑豬與CHOICE美國牛一次擁有，老饕等級專業燒烤肉。特選台灣在地優良黑豬，以獨家「除臭」養殖法幫豬隻做體內環保，飼料中添加益生菌及酵素，使肉質粗脂肪霜降度提高，口感脆口且帶著豐沛膠原蛋白。黑豬脂香五花、經典梅花肉片，脂甜肉嫩，不論簡單灑鹽或微刷醬調味，都超適合。再加上USDA Choice美國特選級骰子牛、板腱肉片與翼板牛排片，鮮嫩、焦脆、噴汁。

台畜推出的「你儂我儂烤肉組」專為小家庭設計，吃得到烤肉最經典的「鹽麴五花肉」、「鐵板燒肉片」、「迷迭香戰斧豬排」以及「瑞典小肉丸」。分量可以精巧，但霸氣不可減少！其中厚達2公分的戰斧豬排上桌就是吸睛，使用迷迭葉、小茴香等天然香草醃製，肉質軟?有彈性，每一口都帶著一股淡淡草本風味， 吃完爽口不油膩。台畜表示，契作的牧場豬隻肉質鮮美，無腥味、無藥殘，中秋烤肉可吃得開心又安心。