耕興（6146）獲利傳捷報！公司於10日董事會後公告2022年第二季營運成果，耕興2022年第二季合併營收為12.78億元，合併毛利率56％，合併營業淨利率37％，合併稅後淨利率33％，歸屬於母公司稅後淨利為3.98億元，每股淨利4.10元。累計2022年上半年合併營收為25.14億元，合併毛利率55％，合併營業淨利率37％，合併稅後淨利率32％，歸屬於母公司稅後淨利為7.58億元，每股淨利7.82元。2022年第二季及2022年上半年歸屬於母公司稅後淨利分別較去年同期增加62.82％及53.37％。

耕興表示，今年第二季營收、毛利率、獲利皆改寫歷史單季新高，同時由於第二季美元強勢升值，帶來匯兌利益，增加了業外收益。展望第三季營運，5GNR手機、5G＋AIOT應用場域的終端產品在北美市場接單有顯著增加，而網通市場檢測需求更是一枝獨秀，WiFi 6／6E高階機種產品已成市場主流，鞏固了第三季的營收及毛利率。惟佔本公司10％營收的零件事業部，因全球消費性電子產品景氣反轉、終端需求降低，整體供應鏈皆以降低庫存為優先指標，導致零件事業部接單受到些許影響，但整體八、九月營收應與六、七月相當。

耕興指出，因應通膨物價上漲，為照顧員工生計，七月份調薪幅度是過往年度的一倍，平均約8.5％。同時為補足第三季完工的新產能人力，聘僱成本也會隨著增加。