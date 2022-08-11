美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與後續大陸一連串反制行動可能改變美中的關係，路透社披露，美國總統拜登重新考慮調整大陸關稅的相關議題，取消或降低關稅的選項可能被擱置一旁，消息人士認為是台灣改變了一切，但也有人提到是大陸拒絕給予對等的互惠措施，也沒有實現購買美國產品的承諾，才讓拜登暫時放棄調降關稅的決定。

路透社報導，中美貿易戰在2018年爆發之後，美國前總統川普先後對2千多項大陸產品徵收7.5％至25％的關稅制裁，卻也讓部分產品價格上漲，而在拜登上任後已逐步降低其中352項的關稅，加上近年爆發供應鏈危機，導致通貨膨脹快速上升，降低對大陸產品的關稅成為拜登政府考慮的方向。

然而裴洛西不顧大陸反對強勢訪台，引發大陸發動圍台實彈軍演與農漁產品進口限制，對台灣進行經濟制裁，此事改變拜登政府的想法，有熟知內情的消息人士直言是台灣改變了一切。

就連美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）被問到相關問題時也提及地緣政治因素，「裴洛西議長訪台後，情況變得複雜，所以總統正在衡量他的決定，非常謹慎，他想確保我們的決定不會傷害美國勞工和工人。」

不過有2位消息人士透露，其實是美國釋出調降關稅的訊息後，尋求大陸給予對等的互惠措施，但遭到拒絕，「美國單方面取消關稅的想法已經被擱置，部分原因是大陸拒絕給予對等行動，同時，他們也沒有履行第一階段貿易協議的意願。」

該貿易協議是大陸於2019年與川普政府所訂定，大陸必須要在2020及2021年將購買美國農產品、能源等商品的總額增加2千億美元，但大陸做的遠遠不及當初的承諾。

大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，「裴洛西訪台破壞中美關係的政治基礎，勢必對雙方交流造成重大困擾，兩國的經貿關係也面臨嚴重挑戰。」