台灣氣質女星郭碧婷與向華強長子向佐結婚3年多，近日傳出婚姻亮紅燈，郭碧婷在台灣坐月子，向佐則被拍和其他女生過從甚密，雖然「向太」陳嵐第一時間就替兒子澄清都是子虛烏有，親家郭碧婷的爸似乎不埋單，還稱女婿為「那個亂來的」。而向太沉默16天後，最近終於發文，沒提兒子媳婦的緋聞，而是全力表示：「一直都知道自己是中國人」。

向佐先前被拍帶女生回和郭碧婷的新婚房，向太澄清兩人只是談工作，沒有外界聯想的情事，之後又有性感女網友自稱和向佐關係親密，向太私下表示已經蒐證打算提告，但始終未開腔的郭碧婷則讓網友滿滿心疼，還有人挖出她先前受訪的內容，當時郭碧婷表示：「我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人」。

對照目前對向佐緋聞封口不說的情況，引來許多網友不忍郭碧婷目前的處境，而郭爸爸先前證實女兒在台灣坐月子，留言說：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，外界以為他相信女婿，他則澄清自己只是承認親家對郭碧婷很好，不代表他支持「那個亂來的」。

沉默16天，向太首度發文。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

本月8日，向太打破沉默發文，表示自己雖然在台灣出生，但一直認為自己是中國人，她轉發Pink Floyd成員Roger Waters受訪的影片，大讚：「這個老外退休的歌手很厲害，他知道歷史，他知道事實真相！我們只認這面旗，只知道只有一個中國！」，網友回應：「向太在大是大非面前一向很清楚，很有風範。關鍵時刻，很開心看到您這樣表態」、「向太霸氣」、「向太又來發揮她的正能量了，您說的太對了」、「霸氣向太，不愧是大哥的媳婦」。