國立中山大學師資培育中心獲教育部補助辦理「雙語教學實作計畫」，與高市苓雅國中、鼓山高中合辦「暑期雙語營隊」，透過主題式雙語課程，結合108新課綱素養導向教學，營造趣味雙語學習情境，鼓勵學生勇敢開口說英語。

「苓雅國中好棒棒雙語營隊」以「Tour Guide X Kaohsiung」為主題，33位國中生分成5組，設計雙語海報呈現高雄旅遊景點，並使用英語口頭發表展現雙語學習成果；鼓山高中國中部「雙語猴簡單營隊」，授課內容涵蓋外國影集、英語對話、烹飪與手作、音樂與街舞律動、數學遊戲及科學實驗等，打造多元雙語課程。

中山師資生第一次籌備舉辦雙語營隊，師資生來自中文、劇藝、音樂、外文、物理、應數系及教育所等跨領域系所，共同設計執行為期7天的雙語教學課程。營隊也邀請教育與人類發展研究全英語學位學程3位來自印度、印尼、烏克蘭的外籍生一起參與教學。

苓雅國中校長葉政皇表示，營隊活動設計趣味，又能循序漸進奠定學生的英語能力，讓不少學生勇於開口說英語；鼓山高中校長廖俞雲看到雙語教學的多元規劃與實用性，期許學生在營隊結束後，延續學習熱情。

苓雅國中營隊總召陳渝任感謝中山大學團隊，隨時掌握英語比例、學生程度以調整授課內容。鼓山高中國中部總召陳献為表示，學生英語程度參差不齊是最大挑戰，但在各科老師精心設計下，學生即使無法流利地以英語表達，卻能以肢體語言或是隻字片語來輔助回答問題，甚至願意主動發問，最後也能達成課堂指令。

指導師資生的中山大學師培中心主任莊雪華鼓勵中山師資生跟國中生，不需要害怕講錯英語，透過教學，可找到輕鬆溝通與表達的方式。

中山大學師培中心助理教授張宇慧表示，中山大學20位師資生從今年4月開始便先完成16小時的雙語教學培訓課程、設計雙語教案，5、6月進行場勘與試教，她在指導過程中看到師資生的成長，逐步成為營隊教師，期許透過雙語營隊師生的互動、教學現場的磨練，增進師資生跨領域雙語教學實務能力。