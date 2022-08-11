國民黨高雄市長參選人柯志恩10出席青年座談，談及空汙時，主張上任後將推動補助低劑量電腦斷層肺部篩檢掃瞄（LDCT），未來希望透過補助降為1500元，讓更多市民能快速發現肺部狀況早期治療。11日高雄市衛生局也出面回應，認為柯志恩對公衛醫療政策與高雄市執行現狀不了解，以貼標籤、台北看高雄方式，並未認真做好功課。

柯志恩參加青年座談時指出，高雄市長陳其邁改善空汙速度不夠快，高雄空汙有先天上的問題，包括冬季時位於下風處、為台灣經濟有不少重工業。柯志恩主張，自己上任後將推動補助低劑量電腦斷層肺部篩檢掃瞄（LDCT），LDCT可早期發現肺部問題，目前費用約6000元，未來希望透過補助降為1500元，讓更多市民能快速發現肺部狀況早期治療。

衛生局11日出面回應，癌症篩檢是針對具罹患特定癌症風險民眾的預防性檢查，柯志恩的主張，是沒有設定風險條件的盲目篩檢，除了花費大量的金錢而排擠其他衛生醫療經費之外，更需面對後續處理LDCT高偽陽性所造成的困擾，明顯不符合當前公衛醫療對於使用LDCT篩檢肺癌的原則。

衛生局也表示，柯志恩的主張未提及任何補助條件。換算下來，高雄市55歲以上民眾約有90萬人，全部做一次LDCT需要超過40億的預算。若侷限在55歲至74歲的民眾，73萬人也需要近33億元。即使因大量篩檢而降低每次檢查費用，估計至少也要14億元至18億元。

更批柯志恩對公衛醫療政策與高雄市執行現狀不了解，而且她以貼標籤、台北看高雄方式，並未認真做好功課，即以民眾健康、權益，進行政治操作，是在抹殺市府基層同仁與醫護衛生人員對照顧市民朋友不懈的努力。