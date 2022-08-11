東洋(4105)今(11)日宣布，與專注新型藥物開發的跨國公司雲頂新耀合作並取得新型抗菌藥物的台灣獨家授權，日前已向衛生福利部食品藥物管理署提出新藥查驗登記申請(NDA)，期待結合雙方優勢為醫病提供新的醫療解決方案。

近年流行病學更發現「超級細菌」感染案例有逐漸增加趨勢，而目前臨床能選擇的治療藥物十分有限。為提供更完整的抗生素治療選擇，台灣東洋與雲頂新耀合作並於台灣獨家代理其新型抗菌藥物，最快可望於明年第二季取得藥證上市。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，該新型抗菌藥物具有廣譜特性，可治療常見的革蘭氏陰性菌、革蘭氏陽性菌感染外，亦可用於多重抗藥性菌株也就是「超級細菌」的感染，而歐美先進國家也已批准該藥用於治療成人複雜性腹腔內感染。目前研究發現，由於該藥有低副作用與良好的組織滲透性，未來有機會應用在肺部與血液的相關感染。

侯靜蘭表示，此次新型抗菌藥物的合作夥伴雲頂新耀是一家致力於新型藥物開發、積極滿足癌症、自體免疫、心腎疾病及感染等醫療重要需求的國際生物製藥公司，曾獲得企業創新、精準醫療等多項殊榮與肯定，深具國際市場競爭力。台灣東洋希望雙邊持續深化關係，為全球醫病提出更多解決方案。

侯靜蘭也指出，台灣東洋長年經營重症醫療領域，不僅自行開發台灣新藥「博益欣」及困難學名藥Lipo-AB 外，也代理多項抗生素產品，在重症抗生素針劑銷售額已達台灣前三大之列。此外，由於抗生素治療非常著重在地臨床數據，台灣東洋也長期與各級醫院合作，執行多起臨床試驗，進一步與醫療團隊成為相互合作且信賴的夥伴關係。

侯靜蘭表示，台灣東洋除了有專業可靠、熟悉海內外市場的營銷團隊外，握有微脂體、微球高技術門檻藥物的研發、生產、製造到銷售的完整產業鏈，以及與各方合作夥伴共築願景的工作文化，都顯示台灣東洋是值得全球醫療產業信賴的合作夥伴。