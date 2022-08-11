ATP1000積分的加拿大大師賽本週在蒙特婁熱血開戰，大師賽(1000積分)層級的賽事今年除了本週的加拿大大師賽之外只剩下八月中的辛辛那提大師賽以及十一月初的巴黎大師賽兩個賽事，網壇各路好手無不把握機會共襄盛舉齊聚蒙特婁爭搶積分，關於眾星齊聚的加拿大大師賽，有下面五大亮點值得球迷們關注。

1. 麥維德夫(Daniil Medvedev)力求衛冕：目前世界排名第一的麥維德夫在加拿大表現特別出色，已經連續兩屆榜上有名，不僅是上屆冠軍、2019年也拿到亞軍(2020年因為疫情停辦)，今年麥維德夫依舊是最被看好奪冠的球員，擅長硬地球場作戰的他從2018年轉職業以來拿下了14個冠軍，其中13個是在硬地球場，沒想到首戰不敵基爾喬斯(Nick Kyrgios)爆冷出局。

2. 阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz)初登場：世界排名第4的西班牙後起之秀加菲亞本屆在加拿大初次登場，年僅19歲的他今年已經拿下邁阿密大師賽以及馬德里大師賽兩項與加拿大大師賽同級別賽事的冠軍，期待這位未來之星的表現。

3. 再次挑戰硬地的提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)與魯德(Casper Ruud)：提希特斯帕斯與魯德同樣擅長於紅土出賽，兩位球星加起來已經拿下了12座紅土冠軍，提希特斯帕斯上次在硬地拿到冠軍已經是2020年2月的馬賽公開賽；魯德是2021年9月的聖地牙哥公開賽，大會第3和第4種子的兩位好手本屆加拿大大師的表現值得關注。

4. 地主希望奧格阿利亞西米(Felix Auger-Aliassime)：第6種子的阿利亞西米在同鄉好手沙波瓦羅夫(Denis Shapovalov)64強被淘汰以後，變成地主選手中的唯一希望，今年二月阿利亞西米曾經在鹿特丹公開賽連續擊敗魯布列夫(Andrey Rublev)以及提希特斯帕斯兩位世界排名更前面的好手，這次在自家主場也是很被看好。

5. 狀態火熱的澳洲壞小子基爾喬斯：基爾喬斯近期狀態有夠火燙，先是在七月的溫布頓網球公開賽一路闖進決賽才敗給喬科維奇，接下來上週的華盛頓公開賽基爾喬斯也以六場只輸一盤的成績拿到冠軍，本週的加拿大大師賽基爾喬斯延續前兩役的高超水準，於次輪擊敗球王麥維德夫驚艷球迷，劍指冠軍獎盃。