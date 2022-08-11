國人遭詐騙至柬埔寨案件頻傳，受害人皮皮（化名）今（11日）現身立法院詳述遭騙的經過，在柬埔寨7天共被轉賣4次，透過IG向外界求援才獲救，期間遭受凌辱、性侵。民進黨立委林俊憲、伍麗華、賴品妤等則呼籲，行政院應成立跨部會專責小組，並納入民間力量，建立完整機制協助被害者。

皮皮表示，經由朋友介紹前往柬埔寨打工，但抵達柬埔寨後護照即被扣押，隨後被載往某個園區，期間遭到囚禁、凌辱甚至性侵，7天共被轉賣4次，透過IG向外界求援才獲救，曾有其他的被害人要跳樓逃逸，最後也很難逃離該園區。

她說，後來是靠當地省長協助才獲救，詐騙集團跟當地的警察都有關係，在當地報警也是沒用的；也有其他被害人甚至被帶去賣血，如今詐騙集團行徑已被揭發，相信台灣人的售價只會愈來愈高，除了盼政府積極救援外，也希望外交部針對被害人核發臨時護照的程序可以更快一點。

伍麗華表示，上月收到多起原民部落陳情，內容皆是原住民青年受騙至柬埔寨從事非法工作，研判7月11日柬埔寨恢復落地簽證並減免PCR陰性證明後，有更多族人受騙，新竹、屏東、台東、南投等原鄉都有受害者，呼籲原民會應該挺身而出，輔導部落積極宣導預防。

林俊憲說，人口販運牽涉到許多部會的權責，在不同階段需要不同單位的協助，恐會讓本已無助的受害者成為人球。他補充，雖然目前警政署已經成立內部小組查緝涉案黑社會組織，但對於已受害者的事後保護工作卻非常不足，因此有必要成立跨部會專案小組處理。

賴品妤表示，警政署人力不足，負責的刑事組國際科只有38人，除了既有業務還要耗費高度能量在處理「海外救援」，早已分身乏術，駐外館處也有類似情況，必須以行政院的層級出面統籌，才得以因應日益嚴重的人口販運情形。

外交部亞太司司長周民淦表示，從去年6月開始陸續接到相關案例，據統計今年1月至6月前往柬埔寨超過6400多人，遠超過去印尼、菲律賓等國，現象非常反常，今年6月曾舉行過跨部會會議，8月8日再由政委羅秉成召開跨部會會議討論各項細節，行政院專責小組由警政署專責，各部會全力配合。