今年27歲的女星楊淨宇，曾參加選秀節目《台灣那麼旺》，被封為「療癒女聲」，也曾演過八點檔，如今是《哈台灣》節目主持人，她近日在社群發文，透露自己騎車撞貨車，左腳一度卡住拔不出來，也曝光了傷勢照片，相當觸目驚心，楊淨宇透露這傷勢讓她痛到哭出來。

楊淨宇前天(8/9)在臉書po文，透露自己騎車外出，因為顧著低頭看導航，因此沒注意到前方，竟直接撞上停在路邊的貨車尾端，「左腳踝壓在機車下～拔不出來」，所幸有路過的好心人幫忙把車牽起來，她才能把腳挪出，讓楊淨宇非常感謝，直呼對方是「救命恩人」。

楊淨宇透露，這場車禍所幸她只有擦傷，手機飛出去但也沒碎掉，腳上心愛的球鞋也沒事，而她事發當下是戴著全罩式安全帽「否則臉就完了」，她也曝光多張傷勢照，只見白皙的長腿上滿佈傷痕，有許多濺血處，她也坦言「回家邊擦藥邊哭，因為傷口好痛…而且近期的工作，不能穿美美的短裙了」。

楊淨宇曝光濺血傷勢照，表示雖然只是擦傷，但回家上藥還是痛到哭出來。(取材自楊淨宇臉書)

經過這一場自撞車禍驚魂記，楊淨宇藉自己的案例提醒眾人，騎車行進其間，絕對不要低頭看導航，騎車也戴全罩式安全帽比較安全，如果有需要，該買機車用的手機架使用，不然像她一樣摔得傷痕累累就不好了，事發隔天她也發文報平安，表示有看了大家分享給她的照顧傷口小撇步，「今天勤勞的換了幾次藥後～傷口好多了！也順利完成今天的工作！！」，感謝大家關心。