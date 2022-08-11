未婚男女性行為時都會做好保護措施，不過一名男網友與女友愛愛過程中保險套破掉，不小心內射，雖然對方排卵期過了，但他還是擔心，於是私訊問婦產科名醫蘇怡寧，吃事後避孕藥有效嗎？蘇醫師表示，雖然過了排卵期理論上不會懷孕，但永遠都不知道下次月經會不會準時，所以容不容易懷孕「就等月經沒來，問驗孕棒了。」

蘇怡寧10日在臉書分享這名男網友的私訊，男網友指出，女朋友上次來月經第一天是7/19，他們8/6晚上做的時候保險套破掉，不小心內射了，雖然事發後在第12小時有吃事後藥，但男網友很擔心，「排卵期後吃避孕藥，容易懷孕嗎？」、「萬一是在排卵日呢？」

對於男網友的疑問，蘇怡寧坦言過了排卵期，吃不吃事後避孕藥都一樣，因為過了排卵期不會懷孕，但如果在剛排完卵行房之後再吃藥，這時候效果會不好也是事實。

蘇怡寧說，網友問的問題最大重點是排卵期沒有這麼可靠，「不信邪的我無所謂，真的，會相信算安全期這種鬼話的，你人生每個月都會是鬼月」，因為永遠不知道下個月的月經會不會準時到，因此算安全期在婦科專業醫師眼裡常常是不安全的。

蘇怡寧進一步指出，內射的時候緊急吃事後避孕藥確實有效果，但也不是百分之百，建議把這當最後一道防線，不能每次都靠事後避孕藥，「如果你一定要這樣做我也沒意見，畢竟這樣我們婦產科醫師就會有看不完的門診，不會失業」。至於男網友問容不容易懷孕這問題太深奧，「等月經沒來，問驗孕棒。」