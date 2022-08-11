宜蘭縣員山鄉農會今天（11日）在枕山村協進廟宇辦紅心芭樂上市發表會，宜蘭縣長林姿妙到場支持，並向全國鄉親推薦宜蘭縣最具風味特色、口感軟Q而不爛、「吃軟不吃硬」的紅心芭樂，呼籲消費者多多採購，共同支持在地優質果品。

員山鄉農會表示，員山鄉大枕山地區為國內紅心芭樂主要產地，種植面積約40公頃、年產量逾1200公噸，市占率是全國80％以上，產季為每年8到9月、11月至翌年2月。近年來在改良試驗單位及農友的研究下，品質大為提昇，不僅果心紅、果肉Q、果香濃、甜度高、營養價值高且經濟又實惠。

林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好農產品，尤其員山鄉紅心芭樂品質更是讚；目前紅心芭樂已採收上市，請全國鄉親好朋友多多訂購，一起品嘗「吃軟不吃硬」的鮮甜好滋味。

縣府農業處表示，紅心芭樂與一般芭樂翠綠果皮大異其趣，挑選時以果皮由綠轉黃且帶有紅暈為佳，果肉顏色以深紅色澤且自然散發濃郁香味為首選；目前正值紅心芭樂產季，欲訂購者可洽詢員山鄉農會訂購專線03-9222161轉22，每台斤約60至70元。