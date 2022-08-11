英超上周開鑼，首輪爆出兩場冷門。近6個賽季都排名前4，拿過一次冠軍和兩次亞軍的「紅軍」利物浦，作客對戰「升班馬」富勒姆兩度落後，直到80分鐘才將比數扳平；主場出擊的「紅魔」曼聯則沒那麼幸運，上半場0：2落後給來訪的布萊頓，下半場換上C羅納度（Cristiano Ronaldo）攻勢稍有好轉，但也僅憑著對手的烏龍追回一球，最終以1：2吞敗。

本季英超隨著富勒姆的升級回歸，總共有多達7支球隊來自大倫敦地區，因此本季的倫敦德比戰將多達42場，繼首輪水晶宮對兵工廠的揭幕戰後，本周將迎來更精彩的豪門對決。位於富勒姆地區的「藍軍」切爾西，將在自家的史丹佛橋球場，迎戰北倫敦「白百合」托特納姆熱刺。上賽季兩隊分別排名英超第3和第4，雙雙取得參加歐洲冠軍聯賽資格。

熱刺上賽季是唯一主客雙殺冠軍曼城的球隊，但碰到切爾西彷彿遇上天敵，上賽季交手4場全敗，除了聯賽主客雙輸外，聯賽盃準決賽兩回合也都失守，4場比賽被藍軍攻入8球，熱刺擁有上季進球王孫興慜，以及曾三度穿上金靴的肯恩（Harry Kane），4場對戰卻是顆粒無收。熱刺在英超對壘切爾西已吞下3連敗6連不勝，上一次贏球是18-19賽季在主場，靠著阿里（Dele Alli）、孫興慜和肯恩各進1球，3：1擊退藍軍。

切爾西在今年5月成功轉售，由洛杉磯道奇隊股東之一的美國商人托德波利（Todd Boehly）組成的團隊得標。今年夏天藍軍陣容有了大幅度的更動，原後衛克里斯蒂安森（Andreas Christensen）和魯迪格（Antonio Rüdiger）分別免費跳槽巴塞隆納與皇家馬德里；上季以9,750萬鎊鳳還巢的比利時前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），因為表示在藍軍過得不開心，球隊同意將他租借回國際米蘭；2020年以4,750萬鎊轉會費加盟的德國前鋒維爾納（Timo Werner），兩年來始終水土不服，以2,530萬鎊賣回給前東家RB萊比錫。

藍軍看似在轉會市場吃了大虧，但經營團隊彈藥充足，除了回收上季租借給水晶宮的小將加拉格爾（Conor Gallagher）外，引進美國門將斯洛尼納（Gabriel Slonina）、本土中場楚克維梅卡（Carney Chukwuemeka）、塞內加爾中衛庫利巴里（Kalidou Koulibaly）、英格蘭國腳斯特林(Raheem Sterling)和西班牙左後衛古古雷亞（Marc Cucurella），總共已花費約1.6億英鎊，而藍軍改造的步伐仍未停歇，據說他們對巴塞隆納急欲出售的荷蘭中場法蘭基.德容（Frenkie de Jong）很有興趣，如成功收購，將大大加強中前場的進攻創造能力。不過切爾西在熱身賽表現平平，還曾以0：4敗給兵工廠，上周英超首輪，藍軍作客受制於艾佛頓的防守，最終只靠著一個十二碼罰球，1：0小勝而回。

熱刺上季在孔蒂（Antonio Conte）臨危受命接掌兵符後戰績大有起色，最終力壓北倫敦死敵兵工廠以第4名衝線，相隔兩季後重返歐洲冠軍聯賽，孔蒂也得以在轉會市場尋找適合奧援，包括法國中衛朗格萊（Clément Lenglet）、克羅埃西亞左翼佩里西奇（Ivan Perisic）、本土潛力右後衛史賓塞（Djed Spence）、馬利國腳中場比蘇馬（Yves Bissouma）和巴西前鋒里查利森（Richarlison），加上全力留住肯恩、去年續約的孫興慜、以及尚有一年租借期的瑞典中場庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski），熱刺本季的目標將是挑戰前3以及在歐冠再創佳績。

熱刺在熱身賽取得2勝1和1敗，肯恩包辦全部9個進球中的5個，孫興慜2進球3助攻(全部是和肯恩連線)，兩人狀態都相當出色。英超首輪主場迎戰南安普敦，雖然肯、孫兩人都沒進球，但孫仍送出1次助攻，加上庫盧塞夫斯基1進球1助攻，熱刺順利以4：1逆轉收下首勝。

從藍軍和熱刺在轉會的收穫，季前熱身賽和首輪的表現看來，熱刺開季的狀況略優於藍軍，孔蒂對戰藍軍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）已吞下3連敗，本輪可能是熱刺翻轉對戰劣勢的良機。推薦玩法，熱刺+1讓球勝，總分2.