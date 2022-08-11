《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)進行至例行賽的最後一週(第9週)，雖然戰績榜上的名次尚未完全確定，不過晉級季後賽的6支隊伍現已確定，分別是：GEN.G戰隊(GEN)、T1戰隊、Liiv沙盒(LSB)、DWG戰隊、KT羅斯特(KT)及巨龍X(DRX)；本週六(8/13)有兩場精彩的賽事，分別由GEN對戰KT、T1對戰DWG，強強對決，精彩可期，切勿錯過；比賽在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是相關分析：

8/13(六) 16:00，KT羅斯特@GEN.G戰隊，推薦：讓分「GEN.G戰隊 (-1.5)」勝

先說KT，戰績9勝7敗(截至8/9)，排名第5，前場比賽(8/6)對上LSB，最終以1：2輸掉比賽，前2局雙方有來有往，各拿下1局，關鍵決勝局，比賽進行至第36分鐘，KT藉著擊殺數12：4、經濟領先逾1萬的巨大優勢，全員集結在火龍坑前與LSB決戰，卻意外讓LSB的打野Croco搶下火龍魂並成功打起一波反攻，最終吞下一敗，排名也跌出四強之外。再說GEN，戰績15勝1敗，排名第1，本季GEN改變過去穩健營運的打法，採用LPL(中國賽區)隊伍的快節奏進攻方式，結果意外地好，9連勝的戰績，不僅擊敗宿敵T1，前場比賽(8/5)對上前任世界冠軍DWG又以2：1拿下勝利，GEN的雙核心－中路Chovy及下路Ruler兩人本季的狀態絕佳，Chovy平均每局3.3／1.1／5.5(擊殺數／死亡數／助攻數)、KDA值8.0的表現，在擁有眾多頂級中路選手的LCK當中排名第1；Ruler平均每局5.6／1.2／4.6、KDA值8.5的表現，在下路選手中也能排名前3。本場比賽，相信近況絕佳的GEN能以直落2取得勝利，延續隊伍的連勝戰績。

8/13(六) 19:00，DWG戰隊@T1戰隊，推薦：「大2.5(局)」勝

先說DWG，戰績9勝7敗，與KT及DRX兩隊相同，前場比賽(8/5)對上GEN雖然以1：2惜敗，但雙方打得都很精彩，特別是第2局，雙方合計打出52個擊殺(遠高於LCK平均每局的22個擊殺)才分出勝負，DWG打野Canyon祭出秘密武器「卡爾瑟斯」，幫助隊友下路雙人組deokdam及Bible在前期打出對線優勢以及近5千的經濟領先，雙人組最後也分別以11／3／11、2／7／23的表現，技壓GEN的下路雙人組Ruler及Lehends。再說T1，目前戰績14勝2敗，戰績排名第2僅次於GEN，前場比賽(8/7)對上3勝13敗的農心紅軍(NS)，最終以2：1贏下比賽，雖然第2局T1遭遇亂流，讓NS中路Bdd的「賽勒斯」打出10／0／6的完美表現，小輸1局，但整體來說，T1的實力明顯優於NS，中路Faker打出逾2萬6千的輸出依舊技壓Bdd(第1局)，打野Oner平均每局貢獻4個擊殺及5個助攻，表現同樣不俗。本場比賽，兩隊都是LCK的頂尖隊伍，實力相當，看好有機會打滿3局。