除查獲通緝犯，警方還在機車內起出毒品。（李奇叡翻攝）

新北市永和警分局交通分隊員警昨（10）日處理車禍勤務時，恰巧看見騎車的一女一男形跡可疑，故攔下盤查，竟發現男子就是台北地檢署詐欺通緝犯，還在機車車廂起出K他命和毒品咖啡包，依法將2人逮返偵辦，詢後依詐欺通緝罪、違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

永和警方昨凌晨2時許，獲報稱環河東路一段與光復街口發生車禍，交通分隊警員吳洪岳趕抵處理車禍，發現25歲黃姓女子騎機車載著24歲林姓男子，形跡可疑，攔查後得知林男是台北地檢署發布的詐欺通緝犯，依法將其逮捕。

吳員同時針對2人機車實施附帶搜索，意外在後車廂起獲26包K他命及45包毒咖啡，遂再將黃女逮捕，並將2人一同帶返偵辦，黃、林2人做筆錄時，皆稱機車是向朋友借來，否認毒品是自己持有，但全案詢後仍依詐欺通緝罪、違反毒品危害防制條例罪嫌移請偵辦。

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