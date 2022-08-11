第三季以來東協六國股市全數上漲，主要受惠大宗商品價格回落，緩解通膨持續上升壓力，激勵市場投資情緒，且近期公布的東協企業財報佳帶動，股市表現漲幅介在2.7％至5.5％不等，連帶東協股票基金第三季以來表現也不俗。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，從總經面角度來看，東協經濟成長性高於其他新興國家，市場普遍預估今年東協國家包括馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南的經濟成長率，可望高於長期均值，且是少數增長率比去年更加強勁的區域，企業獲利增速也可望維持雙位數增長，外資券商估計MSCI東協指數今年EPS增速有望達14％，遠高於過去十年平均值。

由於基本面與企業獲利面仍維持穩健復甦態勢，搭配邊境解封題材的加持，且東協國家通膨壓力，仍較歐美成熟國家來得低，近期大宗商品價格回落有助舒緩通膨，及東協各股市預估本益比仍合理，估值具吸引力，仍看好後市表現。

高浩偉指出，個別市場方面，印尼今年出口強勁主要受惠於原物料價格攀揚，儘管近期大宗商品價格回檔，但相比年初仍在相對高位，由此推估印尼出口可望保持強勁，也有助提高政府的財政收入、改善財政狀況，在總經面向好下，亦可望帶動股市表現。

泰國須留意通膨與央行貨幣政策動向，但隨著跨國旅遊的復甦，可望帶動觀光旅遊業加速恢復，帶動相關類股表現。新加坡儘管出口表現延續擴張，但後續仍須關注海外需求下降情況。就類股表現來看，建議可關注通訊服務、消費、金融等的表現。