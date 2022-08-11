（台北市平價區不斷淪陷，高價區榜首也換由信義區居冠，每坪平均163萬元，不再是大安區。圖／蔡惠芳）

「天龍國」平價區不斷淪陷！住展雜誌今（11）日公布最新統計，台北市今年來每月新建案平均開價，每坪都改寫歷史新高，7月新建案平均開價已漲至約118.3萬元／坪，再次締造新猷；其中有三分之二行政區，平均開價破百萬大關！

住展雜誌指出，台北市預售屋房價，與實價登錄上路（2021年6月）前相比，新建案平均開價上漲12.5萬元／坪、漲幅11.18％。

不僅如此，北市12個行政區中，更有高達8 區新建案平均開價突破百萬元／坪。

住展雜誌研發長何世昌表示，原本外界預期預售屋實價登錄上路後，建案開高價的氣焰會獲得抑制；但結果證實事與願違，預售屋實登成為高成交價的官方認證，更給了業者開高價的勇氣，開價漲幅還大於成交價漲幅。

值得注意的是，現在台北市開價最高區域，竟已不再是大安區。

住展雜誌統計顯示，台北市12個行政區今年1至7月新建案平均開價，共有信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等8 個行政區，平均開價破百萬元／坪。

目前僅剩萬華、北投、內湖與文山等4 個行政區，平均開價低於百萬／坪，顯示平價區數量正在縮減當中。

其中北市平均開價最高的前三個行政區，第一名為信義區，每坪達163萬元。

其次為松山區的159.9萬元／坪。

大安區竟落居第三，平均開價約157.4萬元／坪。

何世昌指出，雖然北市仍有4 個行政區建案平均開價低於百萬元／坪以下，但這些行政區內開價見百萬元的建案，卻日益常見。