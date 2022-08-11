推薦賽事 : 8/12(日) 17:00，西武獅@樂天金鷹 (系列賽首戰)

日本職棒太平洋聯盟本季呈現群雄割據的局面，除了重建中的日本火腿外，第一名的西武獅與第五名的羅德海洋僅有6.5場勝差，各隊戰力伯仲之間。排名洋聯第四的樂天金鷹周末將在主場迎戰西武獅，本季樂天與西武的對戰成績是5勝11敗，近期更是苦吞主場對戰6連敗，系列賽首戰樂天預計推出瀧中瞭太擔綱先發投手，瀧中瞭太本季狀態不如上季穩定，樂天打線必須延續近期的火熱手感，才有機會中止對西武的主場連敗紀錄。

西武的山賊打線進入8月後持續火熱，火力絲毫沒有停歇的跡象，全壘打王山川穗高上週敲出3支全壘打，以33發全壘打繼續獨走洋聯。而下位打線的適時發揮也是西武能維持火力的關鍵，38歲的前全壘打王中村剛也在上週四面對歐力士時擊出包含再見轟的雙響砲，近年多在二軍沉潛的川越誠司上週打擊率也高達0.357，是後段棒次的攻勢發動機，在打線輪番炸裂的加持下，西武8月場均得分高達4.2分，繼續坐穩洋聯榜首位置。

樂天打線狀態不亞於西武，8月場均能攻下6.3分，主砲島內宏明與淺村榮斗狀態維持在高檔，長打及打點都持續有穩定貢獻。另一方面，游擊手小深田大翔上季陷入低潮，今年季初狀態持續低迷，直到7月才漸漸重拾新人年身手，8月至今打擊率高達0.500，是樂天近期火力兇猛的功臣之一。但樂天本季最大的問題是恐左症，先發打線除了淺村榮斗外，主力打者清一色都是左打，本季面對左投效率不盡理想，樂天若無法解決打線的恐左症，未來在關鍵時刻遭遇擁有大量優質左投的軟銀及歐力士，攻擊效率勢必會受到影響。

以雙方近期投手輪值推算，系列賽首戰預計會由西武的今井達也面對樂天的瀧中瞭太，今井達也因為傷勢問題直到7月才重返一軍賽場，先發出賽5場自責分率3.30，控球不佳是今井達也的罩門，本季BB/9值高達6次，整體投球內容仍有相當大的進步空間。樂天瀧中瞭太的主要投球策略是以直球搭配一顆慢速曲球，以速差來擾亂打者擊球節奏，但瀧中瞭太今年曲球控制力不佳，均速只有140公里的直球就時常遭到打者狙擊，本季每9局被全壘打數高達1.5支，壓制力同樣不佳。

本季雙方交手開出大分的機率高達69%，今井達也與瀧中瞭太本季WHIP值都超過1.40，兩隊打線近期清壘的能力有目共睹，因此建議投注「大小總分玩法-大分」。勝負盤部分，樂天打線已經走出明星賽前的低潮，西武投手群要封鎖樂天左打部隊有難度，而今井達也面對樂天的對戰成績也十分糟糕，上季與樂天交手4場的對戰自責分率高達4.91，主投29局被敲出5轟之多，樂天的中心打者島內宏明與茂木榮五郎面對今井達野的打擊率都將近4成，筆者看好對戰紀錄及近況都有小幅優勢的樂天打線能力壓西武，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。