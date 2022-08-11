高雄警針對可能介入選舉的犯罪組織強力掃蕩，斬斷非法金流。（洪靖宜攝）

高雄一名小包商因向地下錢莊借錢，但債務越滾越大，地下錢莊成員甚至到他家撒冥紙丟雞蛋，甚至張貼「欠債還錢」字條，警方獲報後循線逮到涉案共12人。高雄警方為了淨化選前治安，配合警政署專案，在「查緝地下錢莊高利貸放及暴力討債專案行動」中，共檢肅10名治平目標、逮捕旗下成員47人，合計到案57人，並查獲重利案件28件58人，獲列警政署評核績優單位中第1名。

一名33歲許姓小包商，因大包商跑路導致他沒錢發薪水給員工，走投無路之下向地下錢莊借錢，陸續借了30萬，但因為利息越滾越多，已經還了50萬還是還不完，24歲的高姓及22歲洪姓嫌犯為了追債，到他家撒冥紙丟雞蛋，甚至貼大字報寫著「欠債還錢」，導致他心生畏懼跑到朋友家躲藏，並尋求警方協助。循線陸續逮涉案一共12人，依重利及恐嚇罪移送偵辦。

由於距離11月26日選舉日，剩下不到4個月時間，高雄市政府警察局為有效全面淨化選前治安，配合警政署執行專案，清查轄內可能引發治安事故處所，針對黑幫常賴以為生的高利貸放、非法當鋪業、債務催收公司，暗營地下錢莊及暴力討債案件等進行強力掃蕩，斬斷非法金流，避免介入選舉。

其中在「查緝地下錢莊高利貸放及暴力討債專案行動」中，共檢肅10名治平目標、逮捕旗下成員47人，合計到案57人，並查獲重利案件28件58人，獲列警政署評核績優單位中第1名。

另外，在執行「檢肅非法槍械專案行動」查獲非制式槍枝6枝、模擬槍2枝、改造槍械場所2處；在執行「緝毒專案」期間，破獲2件安非他命製毒工廠、2件混合式毒品咖啡包分裝場、1件卡西酮製毒工廠、2件大麻植栽場等重大製毒案件，查扣各級毒品約27公斤、大麻植株60餘株、混合式毒品咖啡包4千餘包，同時查扣不法所得逾現金新臺幣104萬元及5輛犯罪使用車等贓證物，總計查獲各類毒品案394件498人。