實價登錄上路滿10年，房價一去不回！樂屋網調查實價登錄制度上路前10年，和實價登錄制度上路後10年的六都房價漲幅，結果發現，上路前10年雙北房價漲幅最多，台北市翻漲近2倍；上路後10年，則以台南市、台中市房價漲幅較高。總體來說，實價登錄制度雖改善了買賣雙方資訊不對等的問題，讓房價更趨透明，但對抑制房價的幫助不大。

內政部實價登錄制度自2012年8月1日上路，至今剛好屆滿10年，樂屋網統計內政部房地產交易價格簡訊2002年資料，比對2012年實價登錄制度上路當年的房價，發現六都為雙北房價漲幅最高，台北市從每坪20.42算元漲到每坪59萬元，漲幅達188.93％，新北市也從每坪11萬元漲到每坪近26萬元，漲幅達127.92％。

但若以2012年的實價登錄資料，比對今年上半年的實價登錄資料會發現，實價登錄制度上路後10年，房價漲幅最高為台南市，從每坪11萬元漲到每坪近24萬元，漲幅超過百分之百，其次為台中市，漲幅也有8成7，敬陪末座的是台北市，漲幅僅29.9％。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，台南市在六都當中房價基期低，漲幅空間也較大，隨著台積電在南部科學園區擴廠，加上大型土地開發案陸續招商，吸引不少北部大型開發商南下投資，衝高預售案量能，也進一步拉抬房價，在2020年、2021年連續兩年，年漲幅高達15％。

至於台中市，洪安怡說，作為中部唯一直轄市，台中市匯聚了中台灣最多的資源，從開發台74線快速公路，到近年台中捷運綠線、台鐵高架捷運化等，重大交通建設逐步到位後，也帶動整體區域發展，房價明顯攀升，2021年房價年漲幅達17％，今年上半年房價更已經漲了12.5％。

此外，樂屋網7月中古屋線上買氣，上網瀏覽待售物件的訪客數量，大致和上一個月持平，但真正出手進行預約看屋動作的買方，相較上月下滑7％，若相比去年同期，更是大減29％。洪安怡表示，目前已進入民俗月的傳統淡季，緊接著又要面臨大選，交易恐怕難再回溫，預估到年底前，房市都會呈現價量背離的情況。