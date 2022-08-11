王父與王文錦擁抱後稱，「曬黑了，看起來更勇」。（謝佳潾攝）

43砲指部一兵張孳任的父親在演訓結束後為兒子送上1杯咖啡。（謝佳潾攝）

43砲指部下士簡方彬的妻子一早7點就帶著4歲及2歲的兒子驅車南下，看丈夫演習，4歲兒子還為父親送上卡片。（謝佳潾攝）

國軍11日持續在屏東楓港訓場進行「天雷操演」重砲射擊演練，40門155榴彈砲分布海岸線延綿1公里長，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

國軍11日持續在屏東楓港訓場進行「天雷操演」重砲射擊演練，40門155榴彈砲分布海岸線延綿1公里長，吸引不少民眾圍觀。（謝佳潾攝）

國軍11日持續在屏東楓港訓場進行「天雷操演」重砲射擊演練，40門155榴彈砲分布海岸線延綿1公里長，吸引不少民眾圍觀，軍方也特別邀請部分官兵眷屬到場參觀，4歲兒子為爸爸獻上親筆卡片，爸爸為兒子送上咖啡，還有媽媽餵兒子吃糖，場面一度溫馨不已。

相較前天演訓時陰雨綿綿，今天一早晴空萬里、豔陽高照，楓港訓場附近聚集不少民眾搶看「天雷操演」，8點38分一到，各門砲陸續發射照明彈，接著演訓空炸及海面炸射，砲聲隆隆震撼全場，民眾看得驚呼連連。

期間軍方還邀請部分官兵眷屬到場觀賞，而演訓結束後，1名4歲簡姓小弟弟在場外等候，一見到身著軍服的爸爸走近，便衝上前擁抱並送上1張親手寫的卡片，內容為「爸爸父親節快樂，爸爸我愛你」，43砲指部下士簡方彬看著兒子的貼心舉動，感動得抱起兒子。

簡方彬的妻子一早7點就帶著4歲及2歲的兒子驅車南下，看丈夫演習，簡妻說，之前參訪過其他軍事活動，但這是首次看重砲射擊，很震撼，且震撼到兒子都說以後想要跟爸爸一樣。

簡方彬說，第一次在演習期間見到家人，感覺很溫馨，從演習訓練開始大約有2個多禮拜沒看到家人，期間也很少有時間可以打電話給老婆小孩，很謝謝老婆在家當他最強的後盾，讓他可以在軍中無後顧之憂。

另一對溫韾父子情是43砲指部一兵張孳任與父親，張父在演訓結束後為兒子送上1杯咖啡，張父說，他以前在金門也當砲兵，所以對演訓的感覺很熟悉，也懂那種辛苦，所以特地為兒子送咖啡。對此，張孳任感動道，這是他首次參加重砲射擊，同梯中也只有他參加重砲演訓，謝謝父親到場給他鼓勵。

機步333旅中士王文錦的父母與姊姊也有到場，王母還親自餵兒子吃糖，象徵送上甜蜜的果實，鼓勵兒子的辛勞，而王父則與王文錦擁抱後稱，「曬黑了，看起來更勇」。王父笑稱，父親節時，兒子特地打電話給他，叮囑他要少喝點酒。王父嘴上雖不說，但感受兒子孝心的喜悅，全在他的微笑中表露無遺。

第四作戰區政戰主任樓偉傑表示，請官兵眷屬觀賞操演是很有意義的事情，除讓他們感受到國軍在保衛國家上做的貢獻外，也以家人為榮。