民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，被台大認定為嚴重抄襲，儘管總統暨民進黨主席蔡英文選擇力挺，仍有不少綠營人士表達質疑，或持相對保守態度，以下整理出他們的相關言論：

◎立委高嘉瑜：我們如何支持林智堅捍衛清白？連他都無法捍衛自己的清白。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220811002191-260407

◎台北市議員王世堅：論文是品格問題、球場是能力問題，不要挑戰社會的智慧。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220729000131-260407

◎立委陳明文：民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大？還是相信民進黨？

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220811001866-260407

◎立委蔡易餘：跟台大對幹只會火上加油。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220811000831-260407

◎前立委林濁水：真的決定站在台大對立面，非叫民眾在「民進黨VS.台大」之中二選一不可了嗎？

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220810001336-260407

◎台北市長參選人陳時中：大家都是站在同志立場、先相信同志，但學術倫理是專業問題，需要在體制內做努力。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220811001225-260407

◎高雄市長陳其邁：學術判斷應該歸學術判斷，選舉的部分也應該由當地選民做判斷。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220810002113-260407

◎新北市長參選人林佳龍：所有議題討論都需要建立在事實基礎上。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220811002232-260407