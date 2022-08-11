邵雨薇與納豆相識多年，還曾鬧過緋聞。（鏡新聞提供）

邵雨薇日前受邀上鏡電視節目《誰來演戲》接受主持人納豆（林郁智）專訪，大方分享當時與還未交往的吳慷仁合作偶像劇《極品絕配》的心情，邵雨薇說在拍時，並不懂得表演，屬於準備型演員，「把劇本背得跟課本一樣，一字不漏」，但在跟吳慷仁對戲後「幾乎是到崩潰的狀態」，邵雨薇說：「他就像是一座山一樣，他在山頂，而我還在下面用跑得追著他。」納豆笑說：「影帝等級的人來了！」

為協助家中經濟狀況，邵雨薇從學生時期就開始半工半讀，剛開始當演員時，更因收入無法支持基本開銷，讓她只能一邊演戲一邊打工，去過五分埔批衣服來賣，也曾做網拍賣服飾等，「為了省錢，我還曾把泡麵麵條折半，一半中午吃、一半晚上吃」，讓納豆聽了直呼「好難想像」！為了增加收入，當時邵雨薇幫自己的演員路設「停損點」，第一次是25歲、第二次是27歲，「當我設定好之後，工作就一個接著一個，我想是靠著念力、吸引力法則，才讓我順利繼續演員這條路。」

邵雨薇外型甜美、氣質清新，再加上精湛的演技，是不少人心目中的女神，而在節目中，納豆主動提起2人多年前的烏龍緋聞，邵雨薇大笑著說：「在我的緋聞對象裡面，納豆哥？我覺得怪怪的。」納豆自嘲：「其實（緋聞）是好的，大家會覺得妳好棒，妳不看外表的，對妳是加分好不好！」《誰來演戲》每周六晚10點30分於MOD 508台及YouTube播出。