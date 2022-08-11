柯佳嬿是《模仿犯》原著小說忠實讀者，對於有機會演出同名影集感到不可思議。（Netflix提供）

《模仿犯》幕後團隊堅強，導演張榮吉（左）與金獎攝影指導陳克勤（右）。（Netflix提供）

《模仿犯》前導海報。（Netflix提供）

全新影集《模仿犯》改編日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，集結一線卡司吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏擔綱主演，林心如擔任特別演出，從年初釋出卡司後就備受期待。

故事描述台灣90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起連續殺人命案，以心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓他決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據，深入探討人性的惡與人們如何從中找回良善的價值。

飾演找尋兇手、挖掘犯罪源頭的檢察官「郭曉其」的吳慷仁透露第一次看到劇本就深深愛上這個故事，他認為《模仿犯》除了有一個很單純絕對的惡以外，也從惡散發出很多條故事線，那些故事背後反應出被害者家屬的心境，有很多條脈絡跟著角色的情緒往下抽絲剝繭，是會完全跟著這些角色陷入劇情的一個影集。

他也開玩笑說：「其實我自己演著演著回過頭來看時，會覺得我有點帥！但這裡的帥不是說我長得帥，是當曉其（劇中角色名）專注在做某些事情，我是很喜歡的。」

主演柯佳嬿也分享多年前就看過宮部美幸的原著小說，從沒有想過有一天能夠出現在這個故事裡面成為角色，感到非常不可思議，她有感而發地說：「這部作品真的可以看到劇組幕前幕後都用很精緻、細膩的心去呵護每個細節，不論是攝影、燈光、美術、場景或是造型等等，都可以感受到大家的用心。我常常在沒有我的戲時去到現場感受拍攝氛圍，從螢幕看出去的每一秒都美到可以截圖成劇照。」

今（11日）首度釋出前導海報與劇照，前導海報中展示著一個放在詭譎紅盒子內的日式能面具，下方更藏著多張疑似記錄受害者的拍立得照片，搭配上強烈的光影對比為整體增添幾分神秘色彩，不寒而慄的氛圍也為故事中的犯罪掀起開端。

導演張榮吉分享：「《模仿犯》中的犯罪比疾病更像疾病，這個犯罪的惡就會像疾病一樣的蔓延，最終要用什麼樣的方式可以讓這個惡停止，是人性的善嗎？還是心裡最後的那把尺？要如何衡量是善是惡？其實都是這部影集要探討的。」

曾操刀《麻醉風暴》系列、《誰是被害者》等經典作品的金獎製作人曾瀚賢就透露此次改編過程相當不易，從劇本在地化、影像化過程就耗時超過3年，團隊也特地遠從美國請到《法網遊龍：特案組》、《指定倖存者》編劇Neal Baer擔任劇本顧問、金馬金鐘雙金常勝軍陳克勤擔任攝影指導、去年以《緝魂》甫獲金馬最佳剪輯的金剪手解孟儒、多次入圍金馬美術設計的美術指導蕭仁傑等一時之選堅強幕後團隊攜手打造華語旗艦影集。

《模仿犯》將於 Netflix 全球獨家上線。