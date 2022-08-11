大陸「第一小生」黃曉明今年初與女星Angelababy（楊穎）宣布結束7年婚姻後，便將生活重心轉往事業，雖近期傳出他疑似交了一名長相甜美、身材火辣，五官還神似Angelababy的女企業家葉珂，但他從未正面回應。而近期忙著趕拍新戲的他，仍不忘抽空陪伴他與Angelababy所生的兒子「小海綿」，日前便被八卦媒體拍到他帶著兒子外出時的畫面，卻意外被網友罵翻。

黃曉明與前妻Angelababy雖在今年宣布離婚，但兩人所生的兒子「小海綿」，還是由兩人輪流照顧，而近日大陸八卦媒體「攝影劉大槌」便拍到黃曉明帶著兒子外出的畫面。只見影片中，5歲的小海綿暴風成長快到大人的腰部，蹦蹦跳跳地走在前頭，黃曉明的媽媽則緊跟在孫子後面，避免他出意外，而身為爸爸的黃曉明，卻跟在後面自顧自地不停滑手機，令網友看了相當搖頭。紛紛留言「全程忙著看手機頭都不抬一下」、「現在的爸爸都這樣嗎？」、「小海綿都這麼大了呀！真可愛」、「孩子看著好活潑」、「 沒影響到孩子就好」、「海綿真可愛」、「忙著回新女友，哪有空看孩子」意外引發熱烈討論。

事實上，黃曉明近期雖與女企業家傳出熱戀，但絲毫不影響他的高人氣，戲劇更是一部接著一部拍，近期他所主演的電視劇《玫瑰之戰》便同樣受到大眾矚目。