時力內湖南港區市議員參選人陳志明、士林北投區議員參選人劉仕傑及松山信義區議員參選人林伯勛，上午赴星靓點花園飯店舉行「天道盟違建不敢拆，公權力不彰金悲哀」記者會。（黃婉婷攝）

星靓點花園飯店先後被查出6處以上違建。（時代力量提供）

台北市文山區星靓點花園飯店生意絡繹不絕，該處2016年被檢舉6處違章建築，2018年再被查報5處，至今仍未拆，遭議員參選人質疑該飯店老闆經營者就是前國策顧問、民進黨北市黨部前主委黃承國，痛批北市府面對天道盟、政黨派系大老就轉彎，也向民進黨台北市長參選人陳時中喊話，在重要樁腳前是否能先顧及公安。

內湖南港區市議員參選人陳志明、士林北投區議員參選人劉仕傑及松山信義區議員參選人林伯勛，上午赴星靓點花園飯店舉行「天道盟違建不敢拆，公權力不彰金悲哀」記者會。

劉仕傑指出，據北市建管處資料，該飯店至少存在6處違建，早在2016年11月就有民眾向市府檢舉，包括飯店的水晶教堂、鐘樓、噴水池、圓形違建等，連建照都未取得就使用，後遭違反《建築法》裁罰6萬5865元，直到2018年7月才取得使照，但圓形違建至今都未申請補照，形同放任違建存在長達6年。

另外，2018年9月市府又查報5處違建，包括外牆裝飾物、電梯、雨遮、金屬構造物及頂樓違建，目前也尚未結案。林柏勛表示，上述6處違建至少都排定強制拆除2次以上，卻不動如山，該補照的違建有補？如果沒有補，遲未拆除的原因是什麼？

陳志明表示，難道公權力面對「天道盟」的違建就不敢拆了嗎？還是說因為是政黨派系大老的違建就不敢拆了嗎？陳志明喊話三位北市長參選人，尤其是陳時中，是否能承諾即使面對重要樁腳，只要是危及公安的違建，上任後一定都會優先拆除？

陳志明質疑，2018年議會就曾針對此飯店的違建未拆提出質疑，市長柯文哲當時承諾會組成專案小組調查，但現在看來沒什麼用，他要求北市府應盡快說明，否則只會讓市民認為法律遇到天道盟、派系大佬就轉彎。

對此，北市建管處表示，星靚點花園餐廳有6處違建前經建管處查報在案，其中4樓頂違建己於2020年拆除，另5處違建經業者補辦執照，目前已分別領得2019年的建造執照及2022年的廣告物使用執照，但其中冷卻水塔、不鏽鋼水塔、西側外牆飾板等違建非屬該執照許可範圍，市府已限期業者於2022年9月初自行拆除改善，逾期未拆將派員強制拆除。