三陽工業(2206)內外兼具的風格車SYM Fiddle 125/ Fiddle DX，除了配備同級唯一的智慧油電引擎科技外，今年夏天再推出「KEYLESS免鑰匙系統」版本。

SYM旗下風格車系Fiddle，秉持著時尚外型與科技規格兼具的造車理念，在亮眼的車款外型下，注入了獨家技術-智慧油電科技，為車主提供一款「騎得漂亮，也騎得舒適」的機車，為風格車市場立下新的標竿。現在Fiddle更進一步，加入KEYLESS免鑰匙啟動系統，以科技讓人們享受更便利的騎乘生活。

Fiddle車系所搭載的智慧油電科技，主張「安靜、省油、最舒適」三大特點，透過零延遲啟動系統，讓車子啟動時沒有過度噪音、進入停等狀態3秒後會啟動怠速熄火功能，讓車子進入安靜無聲狀態，能有效省油節能，不只環保又省錢；而零後仰懸吊系統，能提供駕駛者更安全、更舒適的騎乘體驗。身為同級唯一擁有智慧油電科技的車款，使Fiddle車系成為風格車中，能同時滿足外型、安靜、省油、舒適騎乘等特點的旗艦坐駕。

除了搭載智慧油電科技外，Fiddle125/FiddleDX於8月再推出配備KEYLESS免鑰匙系統版本，讓科技風格兼具的騎乘體驗再度昇華，透過「KEYLESS免鑰匙啟動系統」，車主只需要攜帶感應鑰匙在身上，靠著無線智能感應，靠近即可一鍵輕鬆啟動車輛，省去找鑰匙、插鑰匙的瑣碎時間，另具有智慧尋車功能，讓每次騎乘更簡單順暢。Fiddle KEYLESS免鑰匙版本，目前125c.c.限定推出女性最喜愛的白色；而150c.c.的DX版則有紳士青睞的藍色可選擇。