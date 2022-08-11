墾丁福華渡假飯店再次迎接新生命，房客直擊梅花鹿生產過程，直呼「好幸運！是墾丁之旅最美麗的意外」。

墾丁福華於園區設置梅花鹿鹿園，多年來在館內人員細心照料下梅花鹿健康成長，近日園區再次誕生新生命，剛好正在鹿園餵食梅花鹿的房客在毫無預警之下，直擊梅花鹿生產過程，一同見證生命的奧妙。

恆春半島復育梅花鹿有成，墾丁福華為讓房客可以近距離觀察梅花鹿生態，特別在園區設置梅花鹿園，長期以來也深受房客們喜愛。園區人員表示，這次母鹿生產十分順利，梅花鹿分娩時間通常介於半小時到兩小時之間，而這次母鹿不到一小時就順利產出幼鹿，生產後母子都健康有活力。目擊整個過程的房客興奮的表示，參與母鹿生產時刻、觀賞到整個過程真的是意料外的體驗，當下大家都齊心為母鹿打氣，非常開心此次入住飯店得以讓他們有這樣難忘且更勝於旅遊的生命之旅。

「嗨！小文文，你好可愛啊！」墾丁福華總經理張積光為讚揚長期用心關照並也在第一時間陪伴幼鹿出生的員工，特以他的名字為幼鹿取名為文文。張積光表示，飯店長期用心維護梅花鹿生活環境，並且定期請獸醫為梅花鹿健康把關，維護梅花鹿的健康是園區照顧的優先順位。此次與房客共同迎接幼鹿誕生也更是體現設置鹿園的本意，藉此讓大朋友與小朋友觀察梅花鹿生態，分娩過程更是難能的觀察機會，也歡迎大家到飯店一起為小文文記錄成長日誌。

墾丁福華渡假飯店坐落在山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，地理位置優越，依山傍水環繞整座飯店。園區以保有國家公園的自然環境規劃，並且設置動物友善的生活環境，讓所有貴賓來到墾丁、住進飯店，都能達到全然的休憩、遠離都市塵囂、貼近大自然，而坪數寬敞的客房空間更是讓許多房客能輕鬆享受舒適自在的渡假時光。