在中美漸趨競爭對立與科技戰的背景下，大陸正戰略性投入資金與研發人才培養。根據日本文部科學省日前公布的《科學技術指標》，大陸在科學技術論文數量和品質的三大指標上拿到3個冠軍，這個成績只有美國曾達成。日媒形容，「中國正邁向比肩美國的科技強國」。

日本經濟新聞報導，大陸正打造不受美國制裁影響的自主經濟結構，而其基礎是科學技術實力，大陸正集中資源投入科學研發。中國在2016年發佈的科學技術長期戰略中提出目標，到2050年要成為世界科技強國。

據日本文部科學省科學技術學術政策研究所9日公布的《科學技術指標》報告，中國2020年的研發費用比前一年增加7.5％，換算成日元增至59兆日元，在10年內增加約2.5倍，研發費用的高成長正在迎頭追趕美國（同年研發費用為72兆日元）。

另從研究人員人數來看，中國的228萬人（2020年）居冠，明顯多於美國的159萬人（2019年）、排在第3名的日本則為69萬人（2021年）。專利申請數方面，日本以6.4萬件居冠，美國有5.5萬件排名第二，中國2.7萬件位居第四。

據《科學技術指標》報告，大陸在科學技術論文數量和品質的三大指標上拿到3個冠軍，此前只有美國達到過這種成就。日本經濟新聞形容，「中國正在鞏固並比肩美國的科學技術大國地位。」

大陸大量投入資金與研發人員，成果也正在顯現，包括宇宙太空站建設等大型科學技術項目，以及基礎科學研究領域的自主成果；後者如新型鈣鈦礦太陽能電池，在能源轉換效率等性能上，與韓國爭奪世界首位的寶座。

從事各國科學技術實力分析的日本鈴鹿醫療科學大學校長豐田長康預測：「不斷發表頂尖論文的研究人員也在增加，中國的諾貝爾獎獲獎者遲早將增加」。

熟悉中美日科學技術政策的東京大學教授合田圭介則認為，在屬於高速競爭的科學技術研究領域，中國的政治體制發揮積極作用，可自上而下迅速敲定預算投入和政策。

然而，中國的科學研究也存在難題，受到中美對立和中國疫情嚴控政策影響，中國赴美留學人數正在減少。一名外國研究人員指出，即使在中國，研究人員在主題設定上，受到限制等阻礙自由思維的因素正在增加。