台北市副市長黃珊珊（中）11日出席四平想BUY就BUY購物節開幕儀式。（季志翔攝）

台北市副市長黃珊珊（中）今上午出席四平商圈「想BUY就BUY購物節」。（陳薏云攝）

蔡英文總統昨發聲力挺民進黨桃園市參選人林智堅論文抄襲案，更有人開始帶起「台大是中共同路人」風向，民進黨台北市議員王世堅曾反對力挺林智堅也遭噤聲，而民進黨台北市長參選陳時中稍早也發聲相信林智堅，台北市副市長黃珊珊今日強調政黨不能黨同伐異，現在的執政黨看起來像幫派，沒有是非。陳時中只以政黨利益為優先。

黃珊珊今上午出席四平商圈「想BUY就BUY購物節」，會前受訪表示，王世堅個性很耿直，他這次很有勇氣，黃也強調政黨不能黨同伐異，黨內不同意見很正常。黃珊珊更痛批，「現在執政黨看起來像幫派，不能有不同意見」，黃珊珊也力挺王世堅，表示以他的個性，就算被換掉選民也會支持他。

而台北市長陳時中稍早受訪時稱，大家都是站在同事立場、先相信同事，黃珊珊也很酸，陳時中就是以政黨利益為優先。現在民進黨為了一個人論文攻擊整個全國最高學府台灣大學，黃珊珊強調是瘋狂的舉動，全世界都不會有人因為一個學生，去攻擊整個學校 身為台大人，黃珊珊最後呼籲，台大人都應該站出來，捍衛台大的名譽。