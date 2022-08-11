新北市金山區忠義路為當地永興里居民主要幹道，但路口段轉彎後只能單向通行，且常因視線不良發生擦撞意外，成交通瓶頸，遂於去年9月開始展開兩階段的改善工程，第二階段於本月1日展開，今（11）日區長廖武輝及議員白珮茹前往視察工程進度，給予肯定，並強調完工後將能提供一條安全回家的路。

廖武輝視察時說明，忠義路是主要幹道，也是在地長者使用社區巴士通行必經之路，因此經白珮茹及永興里長許瑞林建議，公所去年9月完成第一階段增設避車空間工程，第二階段工程則於本月1日開工，增設長度10.8公尺、寬度增加2公尺道路，並使用箱涵加蓋來拓寬路面，除保持原有排水功能，也達到道路拓寬目的。

此次工程長度共約49公尺，除了拓寬路面，也增設社區巴士停靠站，滿足居民需求，更有安全保障，白珮茹說，感謝新北市金山區公所協助，將原本的交通瓶頸予以拓寬，提供一條安全回家的路，也讓在地居民出入更加便捷。