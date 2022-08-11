晶華酒店推廣城市觀光不遺餘力，即日起攜手台北市無圍牆博物館重點展館之一、位於士林捷運站旁的「全球最具顛覆性建築」台北表演藝術中心，推出「晶華X北藝：藝文開箱假期」住房優惠專案。專案可入住晶華30小時，期間可享北藝中心VIP散策行程，透過「參觀回路」活動，一探北藝中心的建築秘密、行程後可至「ACME」北市超人氣必吃餐廳，在200坪戶外天空花園的圍繞下，品嘗一刻悠閒時光，行程加碼再贈房客「北藝中心會籍資格」享長達12個月的專屬優惠。兩人成行每人每晚2,990元起，住房加購高鐵車票可享75折優惠。旅人可以全新視角擁抱藝術，透過表演文化認識台北。

全新開幕的台北表演藝術中心，除了被CNN評選為全球最具顛覆性的建築外，更獲得TIME美國時代雜誌的肯定入圍世界百大最佳景點，以啟發想像力的外觀，成為台北市最受矚目的地標。即日起，預訂「晶華X北藝：藝文開箱假期」住房優惠專案的房客，將可免費獲贈「參觀回路publicloooooop」票券及北藝中心會員12個月會籍。房客於十月底前可以透過一整條貫穿劇場建築空間並結合新媒體互動科技與裝置的環狀參觀動線，感受沉浸式互動的多元感官體驗、以科技探索並認識新視角下的表演藝術。同時，也可以憑專案贈送的12個月玩家會籍資格，一年之內擇日再行前往北藝中心，盡情享受活動、導覽與課程的專屬優惠，進而培養藝文氣息、綻放潛藏於自身的創意能量。

座落於北藝中心7樓的ACME｜Cafe Bar & Restaurant也是暢遊北藝中心的亮點之一，此間超高人氣的餐廳擁有得天獨厚的地理位置，再加上兩層樓高的落地曲面玻璃帷幕，以及200坪的戶外空間規劃，匯集成滿溢藝術氣息的用餐環境，搭配全新升級且更多健康飲食選項的餐點，創造出獨一無二的早午餐體驗。房客可以在天空花園的簇擁下，一邊享用餐點、一邊將劍潭山腳下的景色盡收眼底，不論是白天的盎然，還是夜晚的浪漫，都能為生活增添悠閒感受。

臺北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華近年持續耕耘與在地「共生、共榮、共好」的品牌精神，此次獨家攜手台北表演藝術中心推動城市觀光，不僅能讓旅人感受晶華頂級的設施與服務，更提供了一個機會讓旅人能深入了解並探索臺北獨有的藝文商圈，贈送給房客的一年期北藝玩家會籍也是期望鼓勵房客能在旅程結束之後，持續接觸藝文活動，支持台北市觀光與文化藝術的發展。