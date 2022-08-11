南澳國小獲得中華民國籃球協會推薦，代表台灣參加第三十五屆芬蘭海豚盃國際籃球分齡錦標賽U14及U13等2個組別。「遠赴芬蘭參賽」！縣長林姿妙昨(10日)在臉書宣布好消息，籃球小將勇敢追夢，勇奪世界賽雙料冠軍！

林姿妙開心在臉書分享，這次賽事由南澳國小鄭轅緒主任領隊，U14組教練團係由賴林豪老師及王國華退休主任擔任；U13組教練團係由游凱弦老師、王靖翔老師擔任，帶領11位球員參與本次的國際分齡賽，獲得雙料世界冠軍！

其實南澳國小是一所百人不到的小校，籃球隊自102學年度成立迄今，已8年有餘，林姿妙分享，該校在教練團的指導下，近年在全國性、國際性賽事，屢獲佳績、都有亮眼的表現。

看見選手們的努力，林姿妙也說，未來也會持續推動各項體育發展，並結合各單位資源，提升軟、硬體設施，讓宜蘭的選手們都可以得到最好的照顧，展現最佳成績，並提供選手優良的訓練環境，培育出一流的運動選手，提升宜蘭縣在國際與全國賽場上的競技水準。