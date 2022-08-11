台灣謎片女優苡若擁有170公分高挑身材，但最讓她出名的是去年她大膽接下任務，和網紅鄧佳華拍謎片，事後她雖然受到不少侮辱，但她都霸氣正面回嗆，沒想到近日她自曝「女優生涯遇到大難題！」，原來是謎片影音平台前進大陸，卻被大陸網友建議拍片時可否改變「說話用詞」，讓她相當尷尬。

苡若和鄧佳華拍過謎片後聲名大漲，之後她霸氣回嗆網友：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。你們期待我社會性死亡？那我不就是個移動的生化武器？」，並稱讚：「我發現他並不搞怪，也不奇葩，他就是一個素人處男，積極誠懇地來實現破處的夢想」。

挺過這關後，本月初苡若在推特轉發吳夢夢的文章，內容提到謎片前進大陸後，被大陸網友反應「對白不淫蕩」，更有人建議應該要說「雞X」、「X」等淫穢用語，才會讓大陸網友「有感覺」，對此，吳夢夢回應：「TA（目標族群）是大陸人勢必需要迎合主要觀眾喜好，但現在麻豆TV強勢上架了，期望有更多的台灣觀眾說出自己的喜好給製作方聽到」，提醒台灣網友也要多表達意見，否則久而久之，「市場就會接納這些願意表達的人的意見」。

苡若坦言遇到女優生涯難題。（圖／翻攝自Monmon_tw推特）

見此，苡若回應：「覺得自己女優生涯遇到大難題！」，並在自己的推特上問：「比起『X棒和小X』，你們真的比較喜歡『雞X和騷X』嗎？」，更勉勵自己：「職涯遇到考驗了，不准出戲啊苡若」，網友回應：「台詞我根本就不聽的，基本上看表情而已，配樂都是莫扎特啦」、「大陸女優怎麼我不方便評論，台灣女優這樣演真的會在聽到的時候就沒興致了」、「哼哼唧唧的不好嗎？非要說對白，就加錢！」、「只能說各有特點」，苡若則回：「好的！我努力！」