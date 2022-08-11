花蓮吉安仁里萬善廟今年普渡除供奉往生者，首次在園區設置毛小孩蓮座，準備飼料、罐頭與玩具等物，祭祀所有往生的寵物，獲不少飼主好評。（花蓮吉安仁里萬善廟提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安仁里萬善廟今年普渡除供奉往生者，首次在園區設置毛小孩蓮座，準備飼料、罐頭與玩具等物，祭祀所有往生的寵物，獲不少飼主好評。（花蓮吉安仁里萬善廟提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年愈來愈多民眾飼養寵物，將他們視為家庭的一份子，花蓮吉安仁里萬善廟今年普渡除供奉往生者外，首次在園區設置毛小孩蓮座，準備飼料、罐頭與玩具等物，祭祀所有往生的寵物，不少前往祭拜飼主均感到欣慰，廟方未來將持續辦理，盼能讓毛小孩在另一個世界無憂無慮的快樂生活。

中元節是台灣的重要節慶之一，家家戶戶都會準備豐盛祭品慰藉亡魂，廟宇也會擇日舉辦祭祀普渡，協助地方居民祭拜各路好兄弟，花蓮吉安仁里萬善廟本月12日（農曆7月14日）舉辦慶讚中原普渡法會，現場除有各種水果、零食等供品，不過，所有普渡物品中更顯特別的非貓、狗、鼠等寵物飼料及罐頭莫屬。

仁里萬善廟主委楊清基表示，今年是廟方首次在園區另闢一區祭祀往生的寵物，除有飼料、罐頭外，還有毛小孩們生前最愛的玩具，如「雞腿」等，並設置毛小孩蓮座，提供飼主前往祭拜。

楊清基坦言，現代人對寵物的情感極深，但毛小孩離世後，飼主沒有普渡的出口，因此才想說替牠們辦理普渡，撫慰飼主不捨的心情，也讓動物們能提早超生。

今年是廟方首次辦理毛小孩普渡，許多喜歡動物的民眾或飼主得知此消息後，陸陸續續前往祭祀，楊清基說，現場雖沒有特別的祭拜方式，但大家還是都很開心，未來也會繼續朝這個方向規畫，希望能藉此讓有主毛寶貝與無主動物靈在彩虹橋的另一端自由翱翔。

仁里萬善廟祭拜的主神為清同治年間從軍報效國家且對東台灣開發功不可沒的陳聖公，及18世紀在花蓮南濱海邊相戰死亡的清兵跟荷蘭人，由於地方相傳每年農曆7月14日是陳聖公的誕辰日，因此廟方每年都會在那天舉辦祭典，普渡孤魂野鬼。