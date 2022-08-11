中元普渡是台灣民眾相當重視的民俗活動之一，不少公司行號、家戶會準備豐盛供品款待好兄弟，以祈求風調雨順。命理專家林霖指出，今年是最強轉運年，普渡的供品可準備氣泡飲品、蘋果，或包裝上有老虎、星星圖形，以及綠色、銀白色和藍色的商品，寓意事業、財運強強滾。

林霖在臉書粉專「林霖開運」發文指出，2022年即壬寅年，寅身為四馬地之首又是起點，因此今年是最強轉運年，建議大家可以去找有老虎、花朵、金銀星星，或相互對稱的圖形，象徵「虎你旺，虎你發（花），金銀財寶堆滿厝內」，讓你運勢一飛沖天。

另外林霖分享，今年中元普渡的開運物為氣泡飲品和蘋果，奔騰有氣的飲料如沸騰的水，寓意事業、財運強強滾；蘋果意味「平平安安」。商品包裝上若有藍（水）、白（金）配色更好，因為金來生水，代表「財水入庫」。

貼文曝光後意外掀起熱議，還有女網友將貼文分享到網路論壇Dcard，指出銀白色的秋刀魚、綠色的草仔粿、蘋果西打汽水、綠色包裝的乖乖餅乾都符合上述條件，讓網友忍不住笑稱，「看完這一篇我肚子都餓了，想出門買點零食」。