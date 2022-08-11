日前有民眾收到1張國道上未保持安全車距遭警方開罰3千的罰單，民眾PO上網喊冤質疑「警方如何確認未保持安全距離?」該張照片在網路上引起熱議，也意外釣出國道紅斑馬的回應，高速公路警察局表示，該車輛違規與前方出車輛貼超近，危險當然要罰，警方還發文告訴大家安全距離的算法，呼籲民眾養成安全的好習慣。

紅斑馬解惑，國道上安全車距的算法為，小車車速除以2公尺，大車車速減20，而地上標線一黑一白間隔為10公尺。（圖／翻攝自國道公路警察局）

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前收到罰單稱他在上月5日被拍到「未保持行車安全距離」，罰單上稱他當時時速為85公里，應保持42.5公尺的車距，因此開罰3千元，但他認為憑照片根本無法判定車距，發文說「因為都是在移動中，而且如果是在塞車時呢？也要保持安全距離嗎？」

文章曝光後，也意外釣出紅斑馬回覆，高速公路警察局於臉書粉專發文，安全車距的算法很簡單，小車車速除以2公尺，大車車速減20，地上標線一黑一白10公尺，且該車輛違規與前車距離超近，員警直呼：「危險當然罰」並告訴民眾，沒有陷阱卡只有距離卡跟紅斑馬的三眼魔神，慢速、超速、未保持安全車距的都躲不掉。

警方指出，安全距離是救命據距離，警方都是全程錄影舉發，民眾別說前車突然減速，出事時怪警察沒取締，沒發生事故又說是警察偷拍強錢，小編於留言中回覆：「臺灣開車要保持安全距離很難，因為我的安全距離是你的超車距離，如果是對方任意變換車道不當，也是違規，紅斑馬要指出不管別人怎麼開車，防禦駕駛都是非常重要的，不要因為別人的違規造成自己的危險」，並呼籲民眾養成安全的好習慣。」

不少網友在留言中反應，「檢舉也不會過」，對此警方表示，首先要感謝大家共同來維護國道交通安全，但未保安距的違規，距離是依當事人的時速去換算，只要是牽涉到速度的違規，所使用的儀器是必須經過檢驗，常常有申訴人申訴的理由是質疑紅斑馬的儀器是否準確，是否有合格證書，所以民眾以自己的儀表板速度或行車影像的速度來檢舉，是無法開單的，如果紅斑馬不依法，那被舉發的人只要申訴，單子就會被撤銷，也會影響執法的公信力。