蔡英文總統今接受巴拉圭共和國新任駐臺特命全權大使費卡洛呈遞到任國書，總統致詞表示，面對全球威權主義持續擴張，民主陣線的夥伴更要加強合作、團結同心，共同守護信仰的價值以及生活方式。費卡洛強調，維護基本人權以及自由、平等、公義及法治等普世價值，更是兩國政府不可撼動的基石。

總統致詞時首先代表臺灣人民誠摯地歡迎費卡洛大使抵臺履新。並表示，今年是中華民國和巴拉圭建交65週年，在這個值得紀念的時刻，費卡洛大使獲得阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統以及參議院各黨派的支持，成為新任駐臺大使，充分展現出巴拉圭政府對臺灣的重視。

總統說，費卡洛大使不僅是專業的外交官，擁有豐富的學經歷，也和臺灣很有淵源，過去曾兩度派駐臺灣，並且在這裡取得學位，對於拉丁美洲情勢以及亞太地區事務非常熟悉。

總統指出，臺灣和巴拉圭是理念相近的盟邦，共享自由民主普世價值。多年來，不僅在各領域擁有豐富的合作成果，也共同推動「臺灣－巴拉圭科技大學」計畫，一起培育更多的科技人才。

總統說，臺灣和巴拉圭在經貿交流上，也是非常緊密的夥伴。尤其，「臺巴經濟合作協定（ECA）」生效以來，更是加速兩國之間的貿易成長。去年，臺灣進口巴拉圭的優質牛肉，創新紀錄，高達2.9萬公噸。

總統表示，期待費卡洛大使將持續深化兩國關係，為雙方的交流合作、經貿往來，開創更多新局。她也請費卡洛大使代向阿布鐸總統表達感謝，謝謝巴拉圭政府多次在國際的重要場合，仗義執言，堅定地支持臺灣。

總統表示，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，民主陣線的夥伴更要加強合作、團結同心，共同守護信仰的價值以及生活方式。最後，她再次表達歡迎之意，並祝福費卡洛大使一切順利，駐臺成果豐碩。

費卡洛大使致詞時表示，臺巴兩國邦誼密切、休戚與共，共享長達65年日益強化，且從不曾間斷的正式外交關係，因此獲交付駐節在臺灣的使命，讓他感到責任更加重大。

費卡洛指出，臺巴兩國均愛好和平，但是為了捍衛國家的未來，在歷史艱難時刻不畏戰，人民也都充分展現無比的勇氣與愛國情操。如今維護基本人權以及自由、平等、公義及法治等普世價值，更是兩國政府不可撼動的基石，同時更是鞏固並強化雙邊關係的共通理念。

費卡洛提到，巴拉圭在不同國際場合多次支持中華民國臺灣，更期盼臺灣可以成為國際體系的一份子。臺灣在不同領域所獲致的重要成就與貢獻，都是為人類發展及克服困境的珍貴工具，如全球大爆發的新冠疫情或是其他衛生挑戰。

費卡洛說，兩國在經濟發展具高度互補性，巴拉主擁有豐沛的天然資源、優越的地理位置及司法保障，都是臺商投資巴國且深入南美廣大市場的優厚條件。也感謝臺灣的協助與合作，讓臺巴科技大學成為奠定巴拉圭科技發展，朝向光明未來的重要合作計畫。

費卡洛說，期盼兩國邦誼在既存穩固基礎之下，能夠繼續促進經濟、技術合作，提升兩國雙邊經貿往來。臺灣及巴拉圭雖然相距遙遠，但對於追求經濟繁榮、社會公義、民主自由及人民福祉的理念一致，讓兩國緊密結合在一起。