夏季許多民眾會擔心電費暴增，台電表示，常有網友會問，明明冷氣沒有吹得比平常久，電費卻變多，台電說，使用分離式冷氣時，要留意室外機前方不能有遮蔽物、周圍不要堆放物品，若室外機散熱空間不足，就會影響冷房效果，也會增加電費，提醒民眾「千萬別讓室外機中暑」。

台電昨（10）日於臉書粉專指出，冷氣是藉由冷媒在裡面循環，汽化時會吸熱幫室內降溫，再經壓縮機冷媒液化而釋放出熱，將室內的熱量帶到室外，若家中使用分離式冷氣，室外機一定要放在通風良好的地方，且要注意留散熱空間，包括散熱方向前方不要有遮蔽物、周圍不要堆放物品。

台電說，當冷氣室外機的散熱空間不足，會無法正常散熱，就會影響冷房效果，同時也也增加耗電量，提醒民眾要注意，千萬別讓室外機「中暑」。

台電說提醒民眾要注意，千萬別讓室外機「中暑」。（圖／翻攝自台電粉專）

事實上，台電過去也曾說，回到家中別急著把冷氣調太低，因為冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，是冷氣最耗電的時候，若一開始就把冷氣溫度調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電，因此想幫冷氣加速降溫來省電，可開風扇或循環扇，有助於室內空氣對流，或將冷氣風量設為自動模式。