天二科技(6834)上半年每股盈餘為1.31元，天二科技董事長廖震益表示，公司將持續聚焦車用及高階產品，希望今年營收能夠較去年微幅成長，天二科技配合上市前公開承銷作業，5879張採競價拍賣，競價拍賣期間為8月12日至16日，競拍底價為24.5元，預計於8月18日上午開標，並於8月22日至24日辦理公開申購。

天二科技是國內少數同時擁有厚膜、薄膜及金屬板製程技術晶片製造廠，隨著電動車及雲端科技等發展，產品應用層面日新月異，被動元件需求強勁，加上陸系廠商因內需市場需求增加，使得主要業者的規模成長快速，為與同業做出區隔，天二科技針對不同的市場需求，將公司產品分類成規格化及差異化產品，清楚定義各大類產品營運策略及主攻市場，並精進製程改良；在厚膜電阻致力於發展終端客戶特殊應用產品，也能大幅提高競爭力。

除強化產品，天二科技在市場佈局方面也透過與代理商合作，提升自家產品能見度，搭配業務、研發團隊與大型終端客戶共同開發新產品，藉以強化產品競爭力，以完整的產品線滿足客戶一站式購足；此外，為強化市場差異，公司更是持續開發高階產品，在技術較高的薄膜電阻與金屬板電阻上多加著墨，為佈局電源裝置、消費性電子、工業電子及汽車領域等市場打下基礎，也為公司帶來新的一波成長動能。

天二科技今年上半年合併營業收入為6.52億元，年增11.22%，營業毛利為1.78億元，年增5.13%，合併毛利率為27.29%，年減1.58個百分點，營業淨利為8245萬元，年減9.06%，營業淨利率為12.64%，年減2.82個百分點，稅後盈餘為1.04億元，年增29.58%，每股盈餘為1.31元。

配合上市前公開承銷作業，天二科技辦理現金增資發行新股8644張，其中5879張採競價拍賣，競價拍賣期間為8月12日至16日，競拍底價為24.5元，預計於8月18日上午10時開標，並於8月22日至24日辦理公開申購；目前天二科技承銷價暫定為26.95元。