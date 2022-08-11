台海危機對台灣民眾造成「心理」威脅，對全球出口廠商卻是帶來荷包淌血！

全球供應鏈專家Mark Millar指出，全球有100萬個貨物集裝箱原本是經由海運運送，因疫情阻擋而改走鐵路，從東方（主要是中國大陸）運抵西歐，欲又因為這些運輸路線大部分都要穿過俄羅斯，現在已無法使用，貨運代理人和物流公司必須在已經滿載的船上，為集裝箱尋找空間，造成廠商新增的成本。

法國外貿銀行亦分析台海危機引發的問題，即使不會演變為軍事衝突，但繼續在台海進行軍事演習仍會帶來重要的後果，台灣海峽也是日本、韓國等北亞地區能源進口的重要通道，一旦中國大陸定期軍演事實上造成的封鎖，將對 一些正在快速增長、高度依賴半導體的行業帶來全球瓶頸。

上述說法來自法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero），以及法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）發表有關台海危機重現對經濟之影響的研究報告摘要。在更為廣泛的層面上，俄烏戰爭帶給歐洲的危機，影響到油氣供應，提升能源價格。Millar進一步表示，這種情況已經給服務供應鏈的全球運輸網絡，帶來不良的連鎖反應。

艾西亞指出，潛在的台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力。同時，此次危機可能加速正在進行的供應鏈重組。

吳卓殷分析，中國大陸在關鍵行業（尤其是半導體行業）的技術升級上必將面臨更多阻力，美國將會向主要供應商施加更大壓力，要求其禁止向中國 出口，並利用《晶片法案》和推動貿易「友岸外包（friend-shoring）」等 產業政策工具在本國市場發展生產。

企業要怎樣才能應對這些挑戰？Millar表示，中短期內，供應鏈夥伴之間開展合作，在度過危機上面是切實可行的方法。這方面的努力包括尋找替代性的貨源，或是價格可能更高、但能將貨物送到最終目的地的運輸路線。

Millar表示，就中期而言，經過30年的全球化，這次的衝擊創造了重新評估供應鏈的機會。例如，企業未來可能要採取更區域性的行動方式，而為供應鏈注入更大的韌性，並能減少碳排放量。