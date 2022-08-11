疫情趨緩，位於高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳，即將於8月13日起開放每週六及週日的11點至下午2點半的午餐時段，並推出全新特色多人分享餐：頂級澎湃海鮮貨櫃、大胃王等級的炭烤巴西牛肉，滿足饕客們的味蕾，用餐免費品嘗豐盛的自助餐檯，想大快朵頤的朋友們絕對不要錯過。

高雄英迪格繼今年5月底重新開幕酒店1樓Craft咖啡廳後，即將在8月13日開放全日餐廳Wok on the Park的午餐時段!由主廚率領團隊精心研發，融入高雄靠海又熱情奔放的餐飲特色，推出超值海鮮與巴西烤肉多人分享餐。

「酒肉好友4人分享餐」以肉肉控喜歡的炭烤翼板牛肉佐南洋沙嗲醬，採巴西串烤的方式加上鮮甜玉米一起炭烤，牛肉軟嫩多汁，玉米清甜香Q。搭配主廚特製美式BBQ豬肋排，以及清爽焗烤鳳梨洋芋泥，飽腹感十足! 另外也有頂級痛風餐-「大富大櫃澎湃海鮮4人分享餐」，以繽紛貨櫃盛裝龍蝦、旭蟹、花枝、九孔鮑魚、雙殼黑淡菜、鮮蝦與季節食蔬等鮮美海味，搭配主廚獨家香辣醬汁，帶勁過癮。

高雄英迪格表示， 4人分享餐售價4888元，還有適合6人一起共享的「超級海陸拼箱6人分享餐」，每份售價7888元，價格皆已含服務費。單點主餐還可免費享用自助餐檯，湯品、Canape、甜點、鮮果及果汁飲品​無限量取用。

大口吃肉就要大口喝酒， Wok on the Park餐廳也特別推出獅子座用餐優惠。8月13日至8月23日，4人或6人同行消費任一款分享餐，同行者只要有獅子座，即可獲得價值220元的精釀啤酒1杯，2位獅子座就送2杯，以此類推。