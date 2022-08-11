現已71歲的資深女星「湯蘭花」18歲時出演電影《負心的人》因此聲名大噪，後在當代歌壇、影壇都佔有一席之地！雖過去因婚姻短暫退出螢光幕前，但回歸後出演的《一代佳人》口碑和收視都極佳，又陸續拍出好幾部經典作品，一度紅到香港及東南亞國家，甚至被讚為「永遠的一代佳人」；不過已淡出演藝事業十幾年的她，近日也大方向大家分享下半輩子的近況及生活體悟。

湯蘭花為創造不一樣的自我價值，淡出幕前開始組織行銷工作。(圖/翻攝自「湯蘭花」臉書)

湯蘭花因過去的一段婚姻經歷，不但離婚收場還替前夫扛債，辛苦生活的那段日子讓她警覺到「自己不可能演一輩子的女主角，下半輩子的人生價值，應該從別的地方尋找。」於是決定開始有新的人生規劃。當時42歲的她想藉組織行銷工作來累積財富，坦言當時因自己朋友不多，很多東西都要從零開始，不過湯蘭花仍不甘放棄不斷挑戰自己，現今成就在業界可算是「銷售女王」。

湯蘭花現今非常享受獨處的時光。(圖/翻攝自「湯蘭花」臉書)

有著鄒族血統的湯蘭花，為了讓生活做更多有意義的事，除了事業表現做出成績外，還回到部落引進「有機自然農法」組織農業團隊，希望改善部落的耕作生態；現生活看起來非常幸福愜意，也很享受與自己相處的時光，不斷解鎖新鮮人生體驗，湯蘭花表示「若是讓知識停頓，自己就不會再成長，會讓人有種明明還活著卻少了一種生氣，『像一朵花正在枯萎』的感覺。」這樣的人生態度值得大家學習。