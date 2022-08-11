新翼計畫徵件到8月31日截止。（台灣電影製作發展協會提供）

大陸電影市場兩年來受到疫情影響衰退嚴重，然而近期因為暑期檔表現熱絡，幾部優質強片票房表現不錯，如《神探大戰》、《獨行月球》、《人生大事》等，光3部電影就已經累計創造了45億人民幣（約200億台幣）的票房，這也讓華語電影人重新對未來市場有了希望。

尤其兩岸三地的青年導演大都以大陸為最大市場目標，從幾屆的青年短片競賽就能看出，如在福建平潭舉辦的IM兩岸青年影展就有1千8百多部參賽，其中包含台灣的121部作品。現在代表性的金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季（以下簡稱金雞短片季），更如火如荼的徵片中，預計到8月31日截止。

金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季是中國金雞百花電影節主體活動之一，也是迄今為止唯一冠以金雞之名的青年導演短片專案。金雞短片季由中國電影家協會、廈門市電影局共同主辦，台灣電影製作發展協會協辦。向大陸、港澳臺地區及全球華語青年影像創作者進行徵集選拔，旨在讓更多的青年導演被發掘、關注，全方位、深層次助力青年導演快速成長。

金雞短片季自2020年至今已成功舉辦兩屆，共有1139位來自大陸、港澳臺地區及海外優秀華語青年影像創作者參加。每屆各選拔出10位優秀青年導演，在中國金雞百花電影節期間獲得新翼推優榮譽，並在金雞影展期間進行作品展映，受到眾多業內影視公司和媒體的矚目。

本屆短片季截至目前已收到來自大陸、臺灣、香港及馬來西亞等地的500餘部作品報名，將於九月起通過組委會專業評審團進行初評、複評、終評3個環節，最終選拔出10位優秀青年導演於2022年中國金雞百花電影節期間獲得新翼推優榮譽和作品推介。同時，10位優秀青年導演還將獲得組委會頒發的現金獎勵，總獎金預計超過百萬台幣。