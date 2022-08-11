澎湃新聞報導，大陸公安部11日公布，夏季治安打擊整治「百日行動」開展以來，緊盯侵害未成年人身心健康的違法犯罪活動，在公安部治安管理局指揮部署下，15個省區市公安機關開展集中收網，成功破獲一起傳播淫穢物品牟利案，打掉一個搭建營運淫穢色情漫畫APP牟利的犯罪集團，抓獲64名骨幹成員，摧毀6款淫穢漫畫APP，查凍涉案資金5100多萬元（人民幣，下同， 約合新台幣2.2185億元），實現對案件人員鏈、技術鏈、資金鏈的「全鏈條」打擊。

去年初，黑龍江省牡丹江市公安局愛民分局民警工作中發現，轄區居民宋某明為一款涉嫌傳播淫穢物品的APP做代理推廣。這款APP名為「羞羞漫畫」，實則為用戶提供付費的淫穢色情圖片流覽服務。相關犯罪團夥組織嚴密，反偵查意識強，伺服器架設在境外，團夥成員均採用境外即時通訊工具通聯，人員身分和資金流向難以確定。公安部將該案列為部督案件，黑龍江成立省市兩級專案組，抽調多警種骨幹力量全力開展破案攻堅。

經過幾個月努力，公安機關全面查清了該犯罪團夥的人員身份、組織架構，掌握了該團夥非法獲利的證據，並成功挖出在境外遙控指揮犯罪團夥的幕後「老闆」劉某。

公安機關偵查發現，以劉某、張某等人為首的犯罪團夥搭建運營6個APP，利用爬蟲機器人從日本、韓國等境外網站下載相關淫穢漫畫後翻譯上傳，在境內未成年學生群體經常流覽的漫畫、遊戲、小說等網站引流推廣，並針對近期中小學暑期放假預謀加大推廣力度。該團夥招募百餘名代理人員，誘惑未成年學生群體付費流覽觀看，平台付費會員逾百萬人，其中部分為學生群體，累計充值逾百萬筆，涉案金額逾億元。

在公安部統一指揮下，15個省區市7月11日同步收網，26個抓捕小組迅速行動，包括該犯罪團夥組織、管理和主要代理人員在內64名犯嫌被依法採取刑事強制措施，現場扣押現金1100萬元，凍結涉案資金4000餘萬元、比特幣700個。

公安部介紹，已會同大陸全國「掃黃打非」辦聯合掛牌督辦重大案件74起。將持續深入推進「百日行動」，嚴厲打擊侵害未成年人的各類違法犯罪活動。

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